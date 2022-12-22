沖縄タイムス社は沖縄芸能協会と共催で第３２回新春公演「誇らしゃ 伝統の息吹」を開催します。８日は各流会派による斉唱や打組舞踊でにぎやかに、９日は琉球舞踊・組踊の新保持者による磨き上げた舞台となります。

▽日時 １月８日（日）、９日（月・祝）各日とも午後５時開演、３０分前開場

▽会場 タイムスホール

▽入場料 ３千円・全席自由

▽取扱所 沖縄タイムス本社

沖縄芸能協会第３２回新春公演「誇らしゃ 伝統の息吹」の演目は次の通り。（敬称略）

▽１月８日（日）

（１）古典音楽斉唱（男性）「稲まづん節・早作田節」

（２）古典音楽斉唱（女性）「首里節・仲順節」

（３）箏曲合奏「六段菅撹・金武節」

（４）器楽合奏「采配」

（５）舞踊「しゅんどう」真踊流

（６）舞踊「仲里節」島袋本流紫の会

（７）舞踊「川平節」島袋流千尋会

（８）舞踊「谷茶前」真境名本流

（９）舞踊「加那よー天川」八曄流

（１０）舞踊「高平良万歳」宗家眞境名本流眞薫会

▽１月９日（月・祝）

（１）舞踊「稲まづん」山田多津子

（２）舞踊「瓦屋」眞境名結子

（３）舞踊「天川」嶺井清美

（４）舞踊「南洋浜千鳥」皆川律子

（５）舞踊「鳩間節」漢那七子

（６）古典音楽独唱「仲村渠節」池原憲彦、「本調子仲風節」稲嶺盛律、「本調子述懐節」上原伸浩

（７）箏曲独唱「赤田風節」比嘉淳江、「本花風節」屋嘉比桂子

（８）組踊「人盗人」立方・金城陽一、胡弓・祖堅信義、太鼓・金城盛松

（９）創作舞踊「一道」胡弓・祖堅信義、太鼓・金城盛松

▽問い合わせ 読者局文化事業本部、電話０９８（８６０）３５８８。平日午前１０時～午後５時３０分。

主催 沖縄芸能協会、沖縄タイムス社