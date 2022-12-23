第５３回新春囲碁最強戦を開催します。
◆日時 １次予選＝２０２３年１月８日（日）五段まで▽２次予選＝１月１５日（日）六段以上と１次予選の勝者▽優勝決定戦＝１月２２日（日）各地区の代表と第５０回大会（５１・５２回は中止）優勝の國仲尚六段によるトーナメント戦。いずれも午前１０時開始。
◆予選会場 ▽北部＝名護囲碁クラブ、電話０９０（７５８７）４４４９▽中部＝松本囲碁会館、電話０９０（６８６３）７６７０▽浦添＝浦添囲碁会館、電話０９８（８７９）４２１１▽那覇＝那覇囲碁会館、電話０９８（８６９）２２２３▽南部＝囲碁クラブ手談、電話０９８（９９５）０７１１▽宮古＝こすみ囲碁教室、電話０９０（７３８６）３８３６▽八重山＝伊佐政松宅、電話０９０（７４７７）１８７９
◆優勝決定戦会場 浦添囲碁会館（浦添市宮城２の１５の１３）
◆試合方法 互先、先番６目半コミ出し。本戦は対局時計を使用する。持ち時間は各自４０分とし、使い切ると１手２０秒の秒読み付きとする。
◆申し込み 大会前日までに各会場へ（参加料２千円）。
◆問い合わせ 県囲碁連盟（浦添囲碁会館）、電話０９８（８７９）４２１１
主催 県囲碁連盟、沖縄タイムス社