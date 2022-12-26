卓球の県中学校新人選手権兼第２４回全国中学選抜大会県予選（主催・県卓球協会、共催・沖縄タイムス社）最終日は２５日、県総合運動公園体育館で行われ、４単１複の男子団体決勝リーグは真志喜が３戦全勝で優勝した。個人シングルス女子決勝は熊田陽花（琉球レオフォルテＪｒ）が山城芽生（エナジックアカデミー）を、男子は島袋琥太郎（エナジックアカデミー）が新里成生（琉球レオフォルテＪｒ）をいずれも３－０で破り頂点に立った。

男子団体優勝の真志喜は全国中学選抜大会（３月２５・２６日、宮城県）に派遣される。

【男子】

〈団体〉

▽予選トーナメント１回戦 仲西３－０普天間、東風平３－０美東、大里３－０沖尚、平良３－０名護、中城３－１浦添、北谷３－１金武、糸満３－１港川、与那原３－２西崎、読谷３－０具志川東、金城３－１沖縄東

▽同２回戦 真志喜３－０仲西、東風平３－１大里、平良３－０桑江、中城３－２那覇、宮里３－１北谷、宜野湾３－０糸満、読谷３－２与那原、本部３－２金城

▽同準々決勝

真 志 喜 ３－１ 東 風 平

平 良 ３－０ 中 城

宮 里 ３－１ 宜 野 湾

本 部 ３－１ 読 谷

▽順位決定リーグ成績 （５）東風平３勝（６）中城２勝１敗（７）宜野湾１勝２敗（８）読谷３敗

▽決勝リーグ成績 （１）真志喜３勝（２）平良２勝１敗（３）本部１勝２敗（４）宮里３敗...