沖縄タイムス社は、九州・沖縄の地方紙８社と合同で、就職活動中の学生向けの合同企業セミナーをオンラインと対面で開催します。
各社の会社概要や現場社員から業務内容の紹介をします。マスコミや地域密着の仕事に関心をお持ちの皆さん、ぜひご参加ください。
▽参加新聞社 沖縄タイムス社、長崎新聞社、佐賀新聞社、熊本日日新聞社、大分合同新聞社、南日本新聞社、琉球新報社、宮崎日日新聞社
【オンライン開催】
▽日時 １月１９日（木）９時３０分～１５時１０分（各回２５分、休憩１０分、全８回）
▽申込ＵＲＬ
https://docs.google.com/forms/d/1f1q1MT8zmnp4kbzZThwYz_0wAdUX3ys-6-gE60Di-FA/edit
【対面開催】
▽日時 ２月２日（木）１３時～１７時（各回２０分、休憩１０分、全８回）
▽場所 日本プレスセンタービル１０階ホール（東京都千代田区内幸町２の２の１）
▽申込ＵＲＬ
https://docs.google.com/forms/d/1g9aRDFUBZ7IZ3KN9-IrZ3Ed9DTesWznmy5I83ALTVnc/edit
※当日参加、途中参加、途中退席可。
▽問い合わせ 沖縄タイムス社総務部、電話０９８（８６０）３５４８※平日の午前９時～午後５時。