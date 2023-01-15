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沖展・工芸６部門、準会員賞に４人　與那嶺勝正さん会員推挙

2023年1月15日 18:58
文化・芸能

［沖展 ７４ｔｈ ＯＫＩＴＥＮ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ２０２３］

　第７４回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の陶芸・漆芸・染色・織物・ガラス・木工芸の６部門の審査が１３、１４の両日、那覇市のタイムスビルで行われ、準会員賞に前田春城さん（漆芸）崎原克友さん（織物）友利龍さん（ガラス）與那嶺勝正さん（木工芸）の４人が選ばれた。與那嶺さんは２年連続の受賞で会員に推挙された。

　沖展賞は上江洲史朗さん（陶芸）中村友美さん（織物）屋部忠さん（木工芸）が受賞。今回で２度目の沖展賞を受賞した屋部さんは準会員に推挙された。各部門の応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

　【陶芸】一般応募４２人（５０点）準会員４人（５点）▽沖展賞＝上江洲史朗（読谷村）▽奨励賞＝新垣優人（浦添市）当真英之（名護市）▽浦添市長賞＝新垣安隆（南風原町）▽うるま市長賞＝照屋敏雄（沖縄市）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝藤吉海月（竹富町）▽入選＝千葉康悦２点、宮城真弓、山田サトシ２点（以上那覇市）花城かおり、比嘉正徳（以上浦添市）佐野壽雄（糸満市）下地葉子２点（南城市）幸地良丈、田場典道、前原常男２点、宮里愛（以上宜野湾市）伊良波幸繁、桑江良寿２点、比嘉孝雄、比嘉裕之、松田優人、山内徳光、ロス梨沙（以上沖縄市）赤嶺和三、新垣智２点、當銘保（以上うるま市）照屋柚衣子（名護市）佐渡山博子（宮古島市）仲村皆々子（金武町）江口聡、ナギーブ和代（以上本部町）宇江城昌順２点（久米島町）仲村渠哲夫、宮城郁夫（以上南風原町）山川卓也（嘉手納町）谷智子、松尾暢生（以上恩納村）

　【漆芸】一般応募７人（９点）準会員２人（２点）▽準会員賞＝前田春城（豊見城市）▽奨励賞＝西原郭行（与那原町）▽浦添市長賞＝加堂勝久（名護市）▽うるま市長賞＝新城清枝（沖縄市）▽入選＝赤嶺敏２点、高里繁、宮良正根（以上那覇市）新城清枝（沖縄市）照屋咲子（西原町）

　【染色】一般応募９人（１０点）準会員３人（３点）▽奨励賞＝識名あゆみ（那覇市）▽浦添市長賞＝永吉剛大（豊見城市）▽うるま市長賞＝坂本希和子（那覇市）▽入選＝瑞慶山和子（那覇市）崎村歩未２点（浦添市）具志七美（うるま市）大城章子（名護市）藤﨑新（宮古島市）仲宗根萌（西原町）

　【織物】一般応募１４人（１７点）準会員３人（３点）▽準会員賞＝崎原克友（石垣市）▽沖展賞＝中村友美（石垣市）▽奨励賞＝我那覇ケイ子（久米島町）▽浦添市長賞＝澤村佳世（宜野湾市）▽うるま市長賞＝能勢玲子（那覇市）▽入選＝伊藤佳奈２点、上原八重子２点、玉寄憲子２点（以上那覇市）新門伊咲美（うるま市）浦崎美由希（宮古島市）仲地洋子、山城智子（以上久米島町）與那嶺利菜（南風原町）

　【ガラス】一般応募１１人（１４点）準会員１人（１点）▽準会員賞＝友利龍（糸満市）▽奨励賞＝大城龍之介（糸満市）▽浦添市長賞＝宮平由美子（浦添市）▽うるま市長賞＝外間健太（糸満市）▽入選＝上地律子（那覇市）兼島まち子２点（沖縄市）當山みどり（うるま市）島津幸子、知念孝斉（以上名護市）鈴木信秀２点（金武町）田中基之（読谷村）

　【木工芸】一般応募１２人（１５点）準会員２人（２点）▽準会員賞＝與那嶺勝正（南城市）▽沖展賞＝屋部忠（浦添市）▽奨励賞＝玉城正昌（糸満市）▽浦添市長賞＝矢久保圭（八重瀬町）▽うるま市長賞＝稲嶺優子（宜野湾市）▽入選＝照屋盛人（那覇市）屋部忠（浦添市）大山隆三（宜野湾市）長嶺忠雄、屋宜政廣（以上沖縄市）松田忠（名護市）小橋川剛右（八重瀬町）

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