沖縄タイムス社は、県音楽教育研究会と共催で第６８回全琉音楽祭を開催します。

▽日時 １月２１日（土）午後１時開演（同０時半開場）

▽会場 うるま市民芸術劇場 響ホール

▽出演（敬称略）

【小学校】仲井真小（有志合唱）、坂田小６年４組（学級合唱）、石嶺小（有志合唱）、神森小６年３組（学級合唱）、仲井真小合唱団（合唱）、中城南小金管バンド部（吹奏楽）

【中学校】古堅中吹奏楽部（リコーダー合奏）、西原中３年４組（学級合唱）、東風平中３年冨桝響（独唱）、安岡中３年３組（学級合唱）、琉球大学付属中３年４組（学級合唱）、西原中合唱部（有志合唱）、首里中（吹奏楽）

【高校】コザ高（金管八重奏）、那覇高３年仲西加恋（ホルン独奏）、読谷高１年伊禮朱里（独唱）、コザ高（吹奏楽）

【大学】琉球大４年玉城あかり（ピアノ独奏）、県立芸術大大学院修士２年新里海音（ピアノ独奏）

【マーチング】高江洲小マーチングバンド

※演目などの詳しいプログラムは１８日付特集に掲載予定です。

▽入場料 大人１２００円、小学生～高校生５００円（未就学児無料）。全席自由

▽チケット販売 沖縄タイムス社読者局文化事業本部、各出演校で販売

▽問い合わせ 沖縄タイムス社読者局文化事業本部、電話０９８（８６０）３５８８

主催 沖縄タイムス社、県音楽教育研究会