沖展、書芸２人に準会員賞　我喜屋ヤス子さんと新里明美さん

［沖展 ７４ｔｈ ОＫＩＴＥＮ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ２０２３］

第７４回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の書芸部門の審査が１５日、タイムスホールで行われ、準会員賞に我喜屋ヤス子さんと新里明美さん、沖展賞に島袋園子さんが選ばれた。我喜屋さんと新里さんは会員に、島袋さんは準会員に推挙された。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

【書芸】一般応募２６８人（２６８点）、準会員２７人（２７点）▽準会員賞＝新里明美（うるま市）我喜屋ヤス子（西原町）▽沖展賞＝島袋園子（那覇市）▽奨励賞＝金城久弥（八重瀬町）謝名堂奈緒子、福原美枝（以上うるま市）大田安子（西原町）▽浦添市長賞＝知念一正（那覇市）▽うるま市長賞＝呉屋純媛（沖縄市）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝知念彩香（那覇市）▽入選＝赤嶺志麻、赤嶺隆子、赤嶺美智子、安里涼子、新垣絹枝、新垣貴子、稲嶺法子、上江洲アケミ、上間道子、小川和美、大城知子、太田節子、太田美枝子、翁長淳、嘉数未美、神谷希、川満廣子、喜屋武美佐子、小橋川スガ子、坂井美海、座安あかり、謝花万寿子、城間法恵、城間ハツヱ、新里和枝、高木珪子、高橋直美、高良艶子、田端喜代、玉城耕三、玉木園子、津波津賀子、當間綾子、當間秀美、冨村夏子、永山千里、新田千賀子、後藤豊彦、真栄田義之、松本弘子、嶺井由起子、山城千恵子、与儀好子、与那弘子、與那覇博美、饒平名真由美（以上那覇市）石原淳子、伊波瑠実子、上江洲トヨ、上江洲留易、内間カズ子、奥濱喜美子、翁長実加、小野寺清光、川中留美、志田美代子、渡名喜香代子、比嘉美津子、柊﨑ケイ子、宮里えり子、宮平保彦、宮城多佳子（以上浦添市）上原レイ子、上原康、大城喜美子、上運天春菜、佐久川俊英、平田真子、山川結加、山城洸大、山田瑠美、与儀ふじ江（以上糸満市）新城円香、石垣光枝、伊禮かおる、上江田敏博、國吉真吾、久保田麻里、桑江遼、佐敷博美、豊平美栄子、新立紀美子、玉寄里沙、渡久地美佐子（以上豊見城市）伊佐直美、大城千春、桑江美恵子、佐渡山香、下地京子、玉那覇すみ子、富山美智子、仲里美智子、長嶺こず枝、真壁恵子、宮城律子、宮里民子、山城捷明（以上宜野湾市）安里弘子、上間順子、上間智子、大城優花、金城美恵子、金城李美、久志すぎの、米須浅美、平良花鈴、高良正美、田場愛子、富村朝浩、仲栄真律子、仲村冴子、仲村妙子、中山華鈴、西平利美子、比嘉るみ子、比嘉さつき、宮城律子、屋宜由季奈、屋良美香、湧田市子（以上沖縄市）秋広美智子、石川幸子、亀谷洋子、宜壽次政代、島田直子、知念美和子、津嘉山典、富山由紀江、渡口葉子、仲程一美、宮平妃女花、饒辺聖子（以上うるま市）浦崎康哉、宇良樹希、大城江美子、大城さやか、岸本泰子、島津和美、鈴木千鶴、田港玲子、渡具知淳子、真謝幸代（以上名護市）新城直樹、川上凪砂、小西雅巳、高嶺善伸、田島誠、前里勝吉、本原繁（以上石垣市）池原米子、與那城千恵子（以上金武町）山里昌輝（久米島町）神里和子、金城清、石川美津子、平良祥太、津嘉山すみえ、仲里美代子、東徳嶺輔、益井健次、宮城恵（以上南風原町）喜納竹子、玉那覇明美、宮城正一、諸見里史子（以上与那原町）新垣惠津子、古謝政子（以上嘉手納町）星川初見、與那覇初子（以上北谷町）龜川盛敏、金城翔太、古賀日奈子、宮城政子、宮本康申（以上西原町）兼島直美、金城綾子、金城雅之、新屋まり子（以上八重瀬町）知念栄子、友寄恵子、古堅直子（以上伊江村）與那覇律子（宜野座村）川上秀子、川上タケミ、喜友名正子、喜友名晴香、比嘉昭子、比嘉栄子（以上北中城村）宮城みち子（中城村）天久美津枝、上原千枝美、上原妙子、香村春乃、喜納八重子、伊波エツ子、長堂加代子（以上読谷村）金城侑樹（神奈川県）須藤保（福島県）