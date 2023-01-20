沖展・写真部門　山城和代さんが沖展賞【審査結果】

第７４回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の写真部門の審査が１８日、タイムスホールであり、山城和代さんが沖展賞に入賞した。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

【写真】一般応募１２６人（２１４点）、準会員７人（８点）

▽沖展賞＝山城和代（名護市）▽奨励賞＝屋嘉部景文（名護市）玉城健次郎（浦添市）▽浦添市長賞＝名嘉久美子（豊見城市）▽うるま市長賞＝幸喜あかり（沖縄市）▽ｅ―ｎｏ新人賞＝平良有理佳（那覇市）▽入選＝赤嶺喜孝、安里涼子、安次嶺まり子、神田守、喜名朝駿２点、儀間生子、國吉倖明、黒部ゆみ、新里ゆきえ、平良信雄、花城雅孝、麓隼人（以上那覇市）親富祖勝枝、亀谷長進、砂川盛榮、玉城健次郎、たまきわこ、比嘉佐智子、又吉英男２点、又吉亮太（以上浦添市）大城慶子、砂川悦子２点（以上豊見城市）新城直美、伊藤俊雄２点、正木スエ子２点、正木虎夫（以上宜野湾市）安里寿美、石垣末子、稲福晃、上原稔、亀島重男２点、護得久朝一２点、米須末子２点、菅原壯、平田小枝子、町田宗昭、松田昌一（以上沖縄市）仲道幸子、仲本昌雄２点、宮良正子、諸見里安吉２点（以上うるま市）新田みゆき、具志堅興清２点、知念和範２点、屋嘉部景文、山城啓（以上名護市）おおきゆうこう（南風原町）大城敏雄（与那原町）玉城光子、多和田真彦（以上北谷町）川満昭男２点、平良正次、平安政子（以上西原町）上原青空、具志明２点（以上八重瀬町）大田千枝子２点（北中城村）宮城米子、与儀文夫（中城村）長堂哲（読谷村）蛯子渉（千葉県）