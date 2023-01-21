グラフィックデザイン　川平さんと中井さん準会員賞　棚原さん準会員推挙　写真は山城さん沖展賞　版画は安次嶺さん奨励賞

［沖展 ７４ｔｈ ОＫＩＴＥＮ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ２０２３］

第７４回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の写真、版画、グラフィックデザインの３部門の審査が１８～２０日にかけてタイムスホールであり、グラフィックデザイン部門で川平勝也さんと中井結さんが準会員賞に入賞した。同部門は棚原麻里奈さんが３度目の奨励賞を受賞し、準会員に推挙された。写真部門は山城和代さんが沖展賞に入賞した。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

【写真】一般応募１２６人（２１４点）、準会員７人（８点）▽沖展賞＝山城和代（名護市）▽奨励賞＝屋嘉部景文（名護市）玉城健次郎（浦添市）▽浦添市長賞＝名嘉久美子（豊見城市）▽うるま市長賞＝幸喜あかり（沖縄市）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝平良有理佳（那覇市）▽入選＝赤嶺喜孝、安里涼子、安次嶺まり子、神田守、喜名朝駿２点、儀間生子、國吉倖明、黒部ゆみ、新里ゆきえ、平良信雄、花城雅孝、麓隼人（以上那覇市）親富祖勝枝、亀谷長進、砂川盛榮、玉城健次郎、たまきわこ、比嘉佐智子、又吉英男２点、又吉亮太（以上浦添市）大城慶子、砂川悦子２点（以上豊見城市）新城直美、伊藤俊雄２点、正木スエ子２点、正木虎夫（以上宜野湾市）安里寿美、石垣末子、稲福晃、上原稔、亀島重男２点、護得久朝一２点、米須末子２点、菅原壯、平田小枝子、町田宗昭、松田昌一（以上沖縄市）仲道幸子、仲本昌雄２点、宮良正子、諸見里安吉２点（以上うるま市）新田みゆき、具志堅興清２点、知念和範２点、屋嘉部景文、山城啓（以上名護市）おおきゆうこう（南風原町）大城敏雄（与那原町）玉城光子、多和田真彦（以上北谷町）川満昭男２点、平良正次、平安政子（以上西原町）上原青空、具志明２点（以上八重瀬町）大田千枝子２点（北中城村）宮城米子、与儀文夫（以上中城村）長堂哲（読谷村）蛯子渉（千葉県）

【版画】一般応募９人（１４点）準会員１人（１点）▽奨励賞＝安次嶺勝江（西原町）▽浦添市長賞＝遠藤仁美（読谷村）▽うるま市長賞＝呉屋純子（南城市）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝當間優衣（豊見城市）▽入選＝酒井織恵２点、高江洲萌（以上那覇市）呉屋純子（南城市）安次嶺香奈、新城善春２点（以上宜野湾市）前川潤平（沖縄市）

【グラフィックデザイン】一般応募２４人（３４点）準会員６人（１０点）▽準会員賞＝川平勝也（豊見城市）中井結（北海道）▽奨励賞＝棚原麻里奈、ヨウ・キイ（以上那覇市）▽浦添市長賞＝ウエズタカシ（沖縄市）▽うるま市長賞＝大城愛香（糸満市）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝稲嶺優子（宜野湾市）▽入選＝上里智観、宮里裕、ヨウ・キイ、饒平名飛鳥２点（以上那覇市）奥間洋子、しましまかと、又吉ちひろ、与儀一（以上浦添市）浦田健二、大城愛香（以上糸満市）稲嶺優子、工藤綾２点（以上宜野湾市）新垣浩一、金城優、デスモンド・リャン（以上沖縄市）和宇慶茜（うるま市）野原正浩（嘉手納町）川村秀人２点（読谷村）