沖縄タイムス社は、てだこの都市・浦添「あまくま歩っちゅん浪漫ウォーク」実行委員会ほかと共催で「第２０回うらそえツーデーマーチてだこウォーク２０２３」を開催します。

▽会期 ２月１１日（土）、１２日（日）

▽会場 ＡＮＡ ＡＲＥＮＡ浦添（浦添市民体育館）をメイン会場に発着、市内各所

▽種目 【２日間共通】２０キロ、１０キロ、５キロ、３キロ

▽出発式 【出発時間２日間共通】２０キロ・午前７時４５分、１０キロ・午前８時４５分、５キロ・午前９時３０分、３キロ・午前１０時３０分

▽参加資格 健康な方。小学生以下は保護者または引率者同伴。障がいがあり、介助が必要な場合は介助者同伴。キャンプ・キンザー進入時は身分証明書提示。

▽参加料 大人（１日千円、２日間は１５００円）小・中・高校生（２００円 ２日間参加可能）両日とも幼稚園以下は無料

▽申し込み （１）直接、関係各所で受付（２）インターネット ※（１）（２）ともに２７日まで。当日受付不可。

▽受付場所 ＡＮＡ ＡＲＥＮＡ浦添（浦添市民体育館）、ＡＮＡまじゅんらんど浦添（浦添市温水プールまじゅんらんど）、浦添市観光協会

▽問い合わせ 浦添市観光振興課、電話０９８（８７６）１２４６

▽主催 てだこの都市・浦添「あまくま歩っちゅん浪漫ウォーク」実行委員会、浦添市、浦添市教育委員会

▽共催 沖縄タイムス社、浦添市観光協会、日本ウォーキング協会、県ウォーキング協会、浦添市健康ウォーキング協会、琉球放送