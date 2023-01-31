沖縄タイムス社は県囲碁連盟と共催で「第２４回沖縄こども囲碁大会」を開催します。本大会は、ボンド杯争奪第２６回全日本こども囲碁チャンピオン戦の沖縄大会を兼ねます。代表決定戦の小・中学生それぞれの優勝者２人は、３月に京都府で開催される全国大会に派遣されます。
▽日時 ２月１９日（日）午前１０時開始（同９時１５分受け付け）
▽場所 浦添囲碁会館（浦添市宮城２の１５の１３）
▽参加資格 未就学児、小・中学生
▽開催クラス （１）代表決定戦（２）ハンデ戦Ａ級位戦（１～９級）、同Ｂ級位戦（１０～１９級）、同Ｃ級位戦（２０～２９級）
▽参加費 千円
▽申し込み方法 （１）氏名（ふりがな）（２）性別（３）郵便番号・住所（４）電話番号（５）学校名・学年（６）棋力（申請段級）（７）参加クラス（８）囲碁教室名を明記の上、県囲碁連盟まではがき・電話・ファクス・ホームページ（https://kodomoigo-champ.com/）で申し込む
▽締め切り ２月１３日（月）
▽定員 ４０人
▽応募・問い合わせ 県囲碁連盟、郵便番号９０１－２１２６、浦添市宮城２の１５の１３（浦添囲碁会館内）。電話・ファクス０９８（８７７）９１８０
主催 県囲碁連盟、沖縄タイムス社