優れた芸術活動および芸術文化の向上に功績のあった個人、団体を顕彰する２０２２年度（第５７回）沖縄タイムス芸術選賞の受賞者として１０部門で大賞１５人、奨励賞１９人、功労賞１人が決まりました。贈呈式・祝賀会を１８日に開催します。 ※新型コロナウイルスの感染状況などで、祝賀会は中止となる場合があります。

【贈呈式・祝賀会】

▽日時 ２月１８日（土）午後２時

▽場所 パシフィックホテル沖縄（２階 万座・珊瑚）

▽会費 ５千円（中・高生３千円、小学生以下無料）

▽問い合わせ 沖縄タイムス社読者局文化事業本部、電話０９８（８６０）３５８８

第５７回沖縄タイムス芸術選賞の受賞者は次の通り。（順不同、敬称略）

【大賞】

▽美術＝金城進（絵画）▽写真＝小橋川共男▽書芸＝砂川米市▽文学＝玉木一兵（小説）、伊良波盛男（詩）▽演劇・映像＝東江裕吉（演劇）知花小百合（演劇）▽洋舞・邦舞＝渡久地舞子（バレエ）▽琉球古典音楽＝玉那覇昭二（三線）神谷乗成（三線）上地政春（三線）、比嘉清（胡弓）祖堅信義（胡弓）、末吉弘子（箏曲）▽琉球古典舞踊＝喜屋武愛香

【奨励賞】

▽美術＝與那覇勉（絵画）▽写真＝豊里友行▽書芸＝島尚美、上間志乃▽文学＝野原誠喜（小説）芳賀郁（小説）▽演劇・映像＝当山彰一（演劇）古謝渚（演劇）▽洋楽・邦楽＝大城伸悟（ピアノ）仲村渠悠子（ピアノ）、黒島舞季子（声楽）▽洋舞・邦舞＝上原なつき（バレエ）▽琉球古典音楽＝浦崎直明（三線）小畑香代恵（三線）、仲村和子（箏曲）▽琉球古典舞踊＝下地智子、高嶺美和子、友寄由奈、仲宗根千秋

【功労賞】

▽洋楽・邦楽＝宮里剣山（尺八）