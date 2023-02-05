「台湾有事」（台湾を巡る日米と中国の武力衝突）への不安が高まっている現状を踏まえ、沖縄タイムス社は「『台湾有事』を起こさせない・沖縄対話プロジェクト」（我部政明、前泊博盛、与那覇恵子、岡本厚共同代表）と共催し、対話によって危機を回避する重要性を確認するシンポジウムを２月１２日（日）午後１時半から、那覇市のタイムスホールで開催します。プロジェクトの理念に賛同し、沖縄を再び戦場にしないよう取り組みます。

日時 ２月１２日（日）午後１時半～４時半（開場午後１時）

会場 タイムスホール

※予約不要

※参加費５００円

※タイムスビルの駐車場は使えません。

※オンライン視聴の場合は、参加費５００円に加えて、システム利用料２２０円がかかります。視聴方法とお支払い方法は、プロジェクトのホームページをご参照下さい。 URL https://okinawataiwa.net/index.php/2023/01/21/symposium_20230212/

沖縄タイムス社と「『台湾有事』を起こさせない・沖縄対話プロジェクト」によるシンポジウムのプログラムは、以下の通りです。（敬称略）

【プログラム】

総合司会 元山仁士郎（元「辺野古」沖縄県民投票の会代表）

■開会あいさつ 我部政明（琉球大学名誉教授、共同代表）

■発足集会のまとめ 与那覇恵子（元名桜大学教授、共同代表）

■基調講演 稲嶺恵一（元知事、りゅうせき参与）「冷静に台湾問題を考える」

■沖縄・台湾対話セッション コーディネーター 前泊博盛（沖縄国際大学教授、共同代表）

■台湾側登壇者 林彦宏（財団法人国防安全研究院国防戦略與政策研究所 助理研究員）▽何思慎（天主教輔仁大学教授）

■沖縄側登壇者 高嶺朝一（沖縄対外問題研究会、元琉球新報社長）▽山本章子（琉球大学准教授）▽神谷美由希（ゼロエミッションラボ沖縄共同代表）

■コメンテーター 岡田充（ジャーナリスト）▽本田善彦（ジャーナリスト、台湾在住）▽宮城栄作（沖縄タイムス編集局長）

■閉会あいさつ 上里賢一（琉球大学名誉教授）

主催 「『台湾有事』を起こさせない・沖縄対話プロジェクト」、沖縄タイムス社

後援 琉球新報社

助成 庭野平和財団、大竹財団

問い合わせ ｔａｎｉｙａｍａ＠ｎｇｏ－ｊｖｃ．ｎｅｔ（谷山）

電話 ０８０（３９９９）２３８８（沖縄対話プロジェクト）