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「キングスデザイン缶」をＰＲするオリオンビールの宮城義人さん（左から２人目）ら関係者＝６日、沖縄タイムス社
「キングスデザイン缶」をＰＲするオリオンビールの宮城義人さん（左から２人目）ら関係者＝６日、沖縄タイムス社

飲んで応援！　チームロゴ入りの「キングス缶」　オリオンビール、2種類をイオンで販売　

2023年2月7日 20:43有料
経済

　イオン琉球（南風原町、鯉渕豊太郎社長）とオリオンビール（豊見城市、村野一社長）は７日から、バスケットボール男子Ｂリーグの琉球ゴールデンキングスのチームロゴや、マスコットキャラクターをあしらった「キングスデザイン缶」を県内のイオンやマックスバリュ各店で販売する。

　数量限定のデザイン缶は１缶３５０ミリリットル入りで「ザ・ドラフト」（税抜き１７３円）と「サザンスター」（同１１８円）の２種類。

　７日から３月３１日までデザイン缶と通常缶を対象にしたキャンペーンも...

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オリオンビール 琉球ゴールデンキングス イオン

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