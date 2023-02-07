飲んで応援！　チームロゴ入りの「キングス缶」　オリオンビール、2種類をイオンで販売　

イオン琉球（南風原町、鯉渕豊太郎社長）とオリオンビール（豊見城市、村野一社長）は７日から、バスケットボール男子Ｂリーグの琉球ゴールデンキングスのチームロゴや、マスコットキャラクターをあしらった「キングスデザイン缶」を県内のイオンやマックスバリュ各店で販売する。
数量限定のデザイン缶は１缶３５０ミリリットル入りで「ザ・ドラフト」（税抜き１７３円）と「サザンスター」（同１１８円）の２種類。
７日から３月３１日までデザイン缶と通常缶を対象にしたキャンペーンも...
イオン琉球（南風原町、鯉渕豊太郎社長）とオリオンビール（豊見城市、村野一社長）は７日から、バスケットボール男子Ｂリーグの琉球ゴールデンキングスのチームロゴや、マスコットキャラクターをあしらった「キングスデザイン缶」を県内のイオンやマックスバリュ各店で販売する。
数量限定のデザイン缶は１缶３５０ミリリットル入りで「ザ・ドラフト」（税抜き１７３円）と「サザンスター」（同１１８円）の２種類。
７日から３月３１日までデザイン缶と通常缶を対象にしたキャンペーンも...
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