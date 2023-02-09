沖縄都市モノレール（ゆいレール、渡慶次道俊社長）が２０２３年度中の運行を目指す３両編成車両の報道関係者へのお披露目会が８日、那覇市安次嶺の同社工場であった。
３両化で１編成の長さが現在の１・５倍の４３メートルになり、定員も１・５倍の２５１人に増える。新車両では、優先席・車いすスペースの増設や大型手荷物置き場の拡充、防犯カメラの設置、車両外側に行き先表示器を設置するなど利便性を高める機能を充実させた。
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３両化車両は２３年度に２編成、２４年度に２編成が導入され、２５年度までに計９編成が導入される予定。
利用客が増え、特に朝夕のラッシュ時の混雑が課題となっているゆいレールの利便性向上のため、同社では３両化車両の導入に向けた準備を進めている。
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沖縄都市モノレールの喜納久企画調整官は「３両化で輸送力を確保して、県民と観光客の利便性を高め、都市の活性化と観光振興につなげたい」と話した。（政経部・石川亮太）