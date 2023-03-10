沖縄広告協会（安仁屋聡理事長）はこのほど、第４１回広告賞の入賞作品を決定した。総合グランプリには沖縄復帰５０周年記念企画として、「沖縄タイムス」と「琉球新報」の２紙が共同で平和メッセージを発信したＡＤＫクリエイティブ・ワン、ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ制作の「ハブとマングースの対話」が受賞した。今回の広告賞は全１６部門に２２９点の応募があり、グランプリを含む４７作品が入賞した。各部門の金賞は次の通り。
【新聞広告】一般営業部門＝沖縄県国民健康保険団体連合会「健康保険人生すごろく」（沖縄タイムス社）▽企画連合・協賛部門＝オリオンビール「『オリオンザ・プレミアム』６０段」（アドスタッフ博報堂・博報堂）▽シリーズ部門＝沖縄タイムス社・琉球新報社「ハブとマングースの対話」（ＡＤＫクリエイティブ・ワン、ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ）【テレビ広告】１５秒ＣＭ＝沖縄電力「『島と、生きる。』」（沖電企業・アドスタッフ博報堂）▽３０秒以上ＣＭ＝沖縄電力「『島と、生きる。』」（沖電企業・アドスタッフ博報堂）▽シリーズＣＭ＝沖縄ヤマト運輸「『笑顔のリレー／姉弟』篇６０秒『笑顔のリレー／マンゴー』篇６０秒『笑顔のリレー／伝統文化』篇６０秒」（電通沖縄）【ラジオ広告】▽２０秒以内ＣＭ＝沖縄ガス「エネファーム『台風でもまかせて』篇」（ＢＢＤＯ Ｊ ＷＥＳＴ）▽３０秒以上ＣＭ＝沖縄セルラー電話「ラクかもａｕ 神様篇」（宣伝）▽シリーズＣＭ＝沖縄タイムス社「ドンドンタイムス！」（電通沖縄）【ポスター部門】沖縄ファミリーマート「にんにくグルメ」（宣伝）【セールスプロモーション】第二部門＝南島酒販「アワーメモリーボトル」（電通沖縄）【雑誌部門】沖縄県「Ｂｅ．Ｏｋｉｎａｗａ沖縄を、浴びよう。」（電通沖縄）【ＷＥＢフィルム部門】金秀グループ「金秀グループ７５周年ＰＶ」（ワンダーリューキュー）【チャレンジ部門】沖縄トヨタ自動車・沖縄食糧「スマイルライスプロジェクト」（電通沖縄）【キャンペーン部門】琉球放送「ガンダムワールドｉｎ沖縄」（宣伝）