個性きらめき、春彩る　沖展に力作742点　3月18日から4月2日まで、ANAアリーナ浦添

［沖展 ７４ｔｈ ＯＫＩＴＥＮ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ２０２３］

沖縄県内最大の美術・工芸公募展、第７４回「沖展」が１８日、ＡＮＡアリーナ浦添（浦添市民体育館）で開幕する。４月２日までの１６日間、約７５０点の力作が美の祭典を彩る。入賞を重ねた準会員の中から選ばれる準会員賞をはじめ、一般応募最高賞の沖展賞や奨励賞など、入賞全作品６９点を１４日、１５日の２日にわたって紹介する。＝敬称略

沖展は沖縄タイムス社が主催し、浦添市、浦添市教育委員会が協力、オリオンビール、ｅ－ｎｏ、沖縄食糧、かりゆし、光文堂コミュニケーションズが協賛。「沖展みんなの１点賞」には日本トランスオーシャン航空が企画協力する。

今年は各部門に一般応募が７８７点（６６１人）あり、５１４点（４７３人）が入賞・入選した。会場では会員、準会員（準会員賞１０点を含む）の作品に加え、沖展賞７点、奨励賞２１点、浦添市長賞１２点、うるま市長賞１２点、ｅ－ｎｏ新人賞７点と入選作品を合わせた計７４２点を一堂に展示する。

開会式は１８日午前９時半から会場入り口で開き、表彰式を１９日午後４時から、アイム・ユニバースてだこホールで開く。

沖展は期間中毎日午前１０時から午後６時まで開場。入場は午後５時半まで。入場料は前売り大人千円、小・中・高校生４００円（当日券は大人１２００円、小・中・高校生５００円）、未就学児は無料。

問い合わせは沖展事務局、電話０８０（６４９７）３４８５。

奨励賞・特別賞 あす掲載します

［沖展賞］

絵画 迫りくる現実 伊是名教子

織物 帯地「十字文帯」 中村友美

写真 自慢の牙 山城和代

陶芸 厨子 上江洲史朗

木工芸 蝶柄ロッキングチェア 屋部忠

彫刻 ｍｙ ｈｅａｒｔ＇ｓ ｆｏｒｍ 吉田タカヨ

書芸 屈原塔 他一首（部分） 島袋園子

［準会員賞］

絵画 墓標 橋本弘徳

絵画 沖縄の沈黙 砂川惠光

グラフィックデザイン ＮＯ ＷＡＲ！ 川平勝也

織物 八重山上布着尺「薫風」 崎原克友

グラフィックデザイン それから 中井結

ガラス 八咫硝子 友利龍

木工芸 ミラー 與那嶺勝正

書芸 （〓１）秦系 我喜屋ヤス子

書芸 うれしごとのせて 新里明美

漆芸 ゆらめきに舞い降りる理の旋律 前田春城

沖展会員・審査員

【絵画】

赤嶺正則、池原優子、稲嶺成祚、ウエチヒロ、上間彩花、浦添健、大城讓、大浜英治、喜久村徳男（休会）、喜友名朝紀、金城進、金城幸也、具志恒勇、具志堅誓謹、佐久本伸光、佐久本米子、新垣正一、瑞慶山昇（休会）、砂川喜代、知念秀幸、鎮西公子、当山進（休会）、中島イソ子、並里幸太、治谷文夫、比嘉武史、比嘉良二、平川宗信、宮里昌信、安元賢治、山内盛博、与久田健一、與那嶺芳恵

【版画】

赤嶺雅、新崎竜哉、大久保彰、神山泰治、喜舎場正一、座喜味盛亮、座間味良吉（休会）、瑞慶山昇（休会）、知念秀幸（休会）、友利直、仲本和子、仲元清輝、比嘉良徳、保志門繁（休会）、前田栄

【彫刻】

上原隆昭（休会）、上原博紀、上原よし、河原圭佑、喜名盛勝、具志堅宏清（休会）、玉榮広芳、玉那覇英人、知念良智、津波古稔（休会）、富元明雄（休会）、友知雪江（休会）、仲里安広、西村貞雄、與儀清孝

【グラフィックデザイン】

ウチマヤスヒコ、大村郁乃、翁長自修（功労）、亀川康栄（休会）、岸本一夫、キムラロメオ、金城正司（休会）、幸地のぞみ（休会）、島尻一成、玉城徳正、知念秀幸、知念仁志、宮城保武（功労）、諸見朝敬（休会）

【書芸】

東江順子、安里牧子、新城弘志、上原幸子（休会）、上原彦一（功労）、運天雅代、大城武雄、大城稔、大山美代子、我喜屋明正、我部幸枝、神山律子、金城多美子（休会）、小杉紘子、砂川米市、砂川榮、高良房子（休会）、田名洋子、茅原善元、渡名喜清、名嘉喜美、仲里徹、長浜和子、仲村信男、中村裕美、仲本清子、西蔵盛英雄、比嘉邦子、比嘉良勝、東恩納安弘、前田賢二、眞喜屋美佐、宮里朝尊、村山典子、盛島高行、山城篤男、山城美智子、与那嶺典子

【写真】

東邦定、大城信吉、翁長達夫、翁長盛武、島元智、末吉はじめ、渡久地政修、中山良哲、普天間直弘（休会）、真栄田義和、山川元亮（功労）、吉直新一郎

【陶芸】

新垣修、新垣寛、大宮育雄（休会）、親川唐白、小橋川昇（休会）、佐渡山正光、島常信（功労）、島袋常一（功労）、島袋常栄、島袋常秀、玉城望、松田共司、宮城篤正（功労）、山田真萬（休会）、湧田弘

【漆芸】

糸数政次、宇野里依子、大見謝恒雄、金城唯喜（功労）、後間義雄、照喜名朝夫、前田國男、前田貴子、松田勲

【染色】

城間栄市、城間栄順、玉那覇道子（功労）、玉那覇有公（功労）、仲松格、外間修、外間裕子、宮城守男、迎里勝

【織物】

新垣幸子、糸数江美子、大城一夫、祝嶺恭子、新里玲子、多和田淑子、桃原（〓２）子、長嶺亨子、真栄城興茂、和宇慶むつみ

【ガラス】

池宮城善郎、泉川寛勇（休会）、稲嶺盛一郎（休会）、稲嶺盛吉（休会）、大城尚也、末吉清一、平良恒雄、当真進（休会）、比嘉裕一（休会）、宮城篤正（功労）

【木工芸】

奥間政仁、崎山里見（休会）、津波敏雄、戸眞伊擴、西村貞雄

※氏名五十音順、敬称略。２０２３年３月１３日現在

※（休会）は沖展会則第１３条、（功労）は同第１５条による

※（注＝〓１は「酉へんに守」）

※（注＝〓２はへんが「禾」、つくりが「貞」）