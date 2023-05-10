BTSやTWICE、SEVENTEENなど韓国音楽K-POPのトップアーティスト9組69人の限定パネルやグッズなどが並ぶ展覧会と花火イベントが7月21日から30日まで、沖縄県内で開かれる。 日本での開催は昨年の東京の2会場、大阪に続き4会場目。世界の音楽シーンをけん引するK-POPグループが沖縄の熱い夏をさらに盛り上げる。



韓国芸能ニュースメディア「Dispatch」（ディスパッチ）の創立10周年を記念したK-POPフェスで、主催は「D'FESTA OKINAWA PROJECT」。沖縄タイムス社などが後援する。



参加グループは他に、ENHYPEN、TXT、Sｔｒａｙ Kｉｄｓ、NCT DREAM、NCT127、NU'EST。

展覧会「D'FESTA OKINAWA ART PANEL Garden」は7月21日から30日まで、那覇市の奥武山公園陸上競技場特設会場で行われる。沖縄限定のパネル展示やグッズ販売などがある。

花火ライブ「D'FESTA OKINAWA Firework Live」は7月29日、宜野湾海浜公園トロピカルビーチ特設会場で午後7時に開演。 参加アーティストの特別ムービーとともに約1万発の花火を打ち上げる。荒天の場合は翌30日に順延し、両日とも荒天であれば中止となる。

いずれのイベントもアーティストの出演はない。入場チケット購入にはtiket boardへの会員登録（無料）が必要。入場料（税込み）は展覧会が平日3300円・土日3520円、花火イベントが1万1千円。それぞれ別途システム使用料がかかる。詳細は公式サイトhttps://dfesta-okinawa.jp/ から。