　第２０回記念尚巴志ハーフマラソンｉｎ南城市大会を開催します。南城市の自然や文化、「尚巴志ロマン」を体感できる大会で、ハーフとロードレースの２種目のコースで行われます。

▽日時　１１月５日（日）午前９時（雨天決行）

▽メイン会場　シュガーホール駐車場特設会場

▽種目　ハーフマラソンの部（２１．４４２キロ）、ロードレースの部（３キロ）

▽資格　ハーフマラソン＝高校生以上、ロードレース＝小学生以上

▽参加料　【ハーフ】大人６千円、小人（１８歳以下）４千円【ロードレース】大人５千円、小人（同）３千円　※大会運営費、安全対策費、マラソン保険料、参加賞含む

▽申し込み方法　所定の用紙（１人１枚）に必要事項を記載、署名・押印し、参加料を添えて郵便振替、インターネット、スーパースポーツゼビオで申し込む

▽申込期間　６月５日（月）～８月７日（月）　※郵便振替は７月１９日（水）まで。ただし、ハーフとロードレースの部の合計で５千人（ハーフ４千人、ロードレース千人）に達し次第、締め切る

▽募集要項配布　沖縄タイムス本社・各支社、県内各市役所、各町村役場、県内一部のスポーツ店

▽問い合わせ　尚巴志ハーフマラソン大会事務局（南城市まちづくり推進課）、電話０９８（９４７）６８６６（平日午前１０時～正午、午後１～５時）または次のＱＲコード

主催　尚巴志ハーフマラソンｉｎ南城市大会実行委員会、同市、同市体育協会

共催　沖縄タイムス社、琉球放送

主管　スポーツツーリズム沖縄

協力　県ランナーズクラブ連合会

特別協力　ＮＡＨＡマラソン協会