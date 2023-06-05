第２０回記念尚巴志ハーフマラソンｉｎ南城市大会を開催します。南城市の自然や文化、「尚巴志ロマン」を体感できる大会で、ハーフとロードレースの２種目のコースで行われます。

▽日時 １１月５日（日）午前９時（雨天決行）

▽メイン会場 シュガーホール駐車場特設会場

▽種目 ハーフマラソンの部（２１．４４２キロ）、ロードレースの部（３キロ）

▽資格 ハーフマラソン＝高校生以上、ロードレース＝小学生以上

▽参加料 【ハーフ】大人６千円、小人（１８歳以下）４千円【ロードレース】大人５千円、小人（同）３千円 ※大会運営費、安全対策費、マラソン保険料、参加賞含む

▽申し込み方法 所定の用紙（１人１枚）に必要事項を記載、署名・押印し、参加料を添えて郵便振替、インターネット、スーパースポーツゼビオで申し込む

▽申込期間 ６月５日（月）～８月７日（月） ※郵便振替は７月１９日（水）まで。ただし、ハーフとロードレースの部の合計で５千人（ハーフ４千人、ロードレース千人）に達し次第、締め切る

▽募集要項配布 沖縄タイムス本社・各支社、県内各市役所、各町村役場、県内一部のスポーツ店

▽問い合わせ 尚巴志ハーフマラソン大会事務局（南城市まちづくり推進課）、電話０９８（９４７）６８６６（平日午前１０時～正午、午後１～５時）または次のＱＲコード

主催 尚巴志ハーフマラソンｉｎ南城市大会実行委員会、同市、同市体育協会

共催 沖縄タイムス社、琉球放送

主管 スポーツツーリズム沖縄

協力 県ランナーズクラブ連合会

特別協力 ＮＡＨＡマラソン協会