沖縄コロナ感染　定点当たり28.74人、前週比1.5倍増　54医療機関で1552人【6月12日〜18日】

沖縄県は22日、新型コロナウイルス感染者数の定点把握状況を発表した。6月12日〜18日の1週間に、県内54定点医療機関で計1552人の感染者が確認された。1定点当たり28.74人で、前週（18.41人）に比べて約1.56倍に増えた。地域別だと、本島南部で1定点当たり40.79人と感染が最も拡大している。

沖縄県内で1定点当たりの感染報告が10人を超えるのは5週連続。インフルエンザは1定点当たり「10人」を超えると流行注意報、「30人」を超えると警報が発令されるが、新型コロナは現時点で注意報などを発令する基準が定まっていない。全国の6月5日～11日の1定点当たり感染報告は5.11人で、都道府県別で沖縄が5週連続の最多だった。

沖縄県内で6月12日〜18日の1週間に感染した総数の推計は7280人。保健所管内別の1定点当たり感染報告は、南部が40.79人で最も多く、次いで八重山31.67人、那覇市29.83人、中部23.63人、北部17.80人、宮古15.25人の順。

コロナ病床使用率は18日時点で57.8%と埋まりつつある。507人が入院しており、うち9人が重症。

県によると、20日時点で、県内で7医療機関が救急を、3医療機関が一般診療を制限。救急搬送に時間を要する搬送困難事例も増えている。

県教育庁によると、新型コロナの感染拡大により、15～21日の1週間、公立小学校3、中学校4、高校8、特別支援1の計16学級で学級閉鎖があった。これとは別に、特別支援の3学年で閉鎖、高校は1校の閉鎖も出ている。

新型コロナの感染症法上の位置付けが5月8日に「5類」に移行したことに伴い、県は毎日の感染者数の公表を取りやめたた。毎週木曜の午後、県内54の定点医療機関から報告があった感染者数を週に1度公表している。