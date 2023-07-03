沖縄県内で１平方メートルあたりの最高路線価だった那覇市久茂地３丁目、国際通り（みずほ銀行那覇支店前）＝６月３０日（小宮健撮影）

沖縄国税事務所は３日、相続税などの算定基準となる２０２３年分の路線価を公表した。沖縄県内の標準宅地の対前年比変動率は平均３・６％増で９年連続で上昇した。全国では前年と同様に４番目に高かった。評価基準の１月１日時点で新型コロナの収束感から住宅の購買意欲が高まり、商業地も観光需要の増加を見込んだ投資が堅調に推移した。

県内の１平方メートル当たりの最高路線価は那覇税務署管内の「那覇市久茂地３丁目、国際通り（みずほ銀行那覇支店前）」の１４５万円で、前年比２・１％増だった。

県内６税務署管内の最高路線価は全て前年から増加し、伸び率が最高だったのは沖縄税務署管内の「北谷町美浜、町道美浜１号線」で、前年比４・４％増の２３万５千円だった。

税務署管内別では北那覇で「那覇市おもろまち４丁目、那覇中環状線（サンエー那覇メインプレイス前）」が３・８％増の８２万円、名護で「名護市為又、名護バイパス」が２・９％増の７万１千円だった。

島しょでは宮古島で「宮古島市平良西里、西里大通り」が１２万円で４・３％増、石垣で「石垣市大川、美崎新栄通り」が３・４％増の１５万円だった。

沖縄都市モノレール各駅前の変動率は平均１・８％増、１０駅で上昇した。７駅で横ばい、マイナスの地点はなかった。最高路線価は県庁前駅で１１０万円、１・９％増。経塚駅とてだこ浦西駅は土地区画整理中のため対象としていない。

沖縄国税事務所は２３年分から豊見城市の市街化区域を路線価方式に切り替え、同市を含めた約３２００地点を調査した。（政経部・銘苅一哲）