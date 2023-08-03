台風6号：ゆいレール、再び信号設備が不具合　牧志駅ーてだこ浦西駅は振替輸送

台風６号の影響で、沖縄都市モノレール（ゆいレール）は３日午後１時１７分ごろから、信号設備の不具合が再び発生している。牧志駅─てだこ浦西駅間は運行が止まり、振り替え輸送で対応。那覇空港駅─牧志駅間は折り返し運行している。
ゆいレールは３日６時半、信号設備の不具合で遅延が発生。午前７時半には不具合が解消していた。
台風６号の影響で、沖縄都市モノレール（ゆいレール）は３日午後１時１７分ごろから、信号設備の不具合が再び発生している。牧志駅─てだこ浦西駅間は運行が止まり、振り替え輸送で対応。那覇空港駅─牧志駅間は折り返し運行している。
ゆいレールは３日６時半、信号設備の不具合で遅延が発生。午前７時半には不具合が解消していた。
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