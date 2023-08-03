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信号設備の故障により一部区間で運行が止まっているゆいレール。安里駅の改札前には案内が掲示されている＝8月3日午後2時ごろ、那覇市安里の同駅
信号設備の故障により一部区間で運行が止まっているゆいレール。安里駅の改札前には案内が掲示されている＝8月3日午後2時ごろ、那覇市安里の同駅
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台風6号：ゆいレール、再び信号設備が不具合　牧志駅ーてだこ浦西駅は振替輸送

2023年8月3日 15:02
社会・くらし

　台風６号の影響で、沖縄都市モノレール（ゆいレール）は３日午後１時１７分ごろから、信号設備の不具合が再び発生している。牧志駅─てだこ浦西駅間は運行が止まり、振り替え輸送で対応。那覇空港駅─牧志駅間は折り返し運行している。

　ゆいレールは３日６時半、信号設備の不具合で遅延が発生。午前７時半には不具合が解消していた。

信号設備の故障により一部区間で運行が止まっているゆいレール。安里駅の改札前には案内が掲示されている＝8月3日午後2時ごろ、那覇市安里の同駅
信号設備の故障により一部区間で運行が止まっているゆいレール。安里駅の改札前には案内が掲示されている＝8月3日午後2時ごろ、那覇市安里の同駅
（資料写真）県庁前駅の近くを走るゆいレール
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