台風6号：カーミージー橋、なうら橋、泊大橋など通行止め【5日午前4時半】

台風6号の再接近に伴い、那覇港管理組合は5日午前4時半までに、浦添市と那覇市にある那覇港臨港道路（カーミージー橋、なうら橋、泊大橋）を通行止めにした。

また南部国道事務所は同日午前2時半から、国道331号の与根高架橋（豊見城市瀬長－豊崎）約2.3キロと、西崎高架橋・糸満高架橋（糸満市西崎－糸満）約2.1キロを、同日午前3時半から国道58号浦添北道路（宜野湾市宇地泊－浦添市港川）の約2キロを通行止めにした。