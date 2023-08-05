台風6号再接近の影響で、西日本高速道路（NEXCO西日本）は5日午後0時40分から、沖縄自動車道を全線で通行止めにしたと発表した。南部国道事務所も同時刻から、豊見城・名嘉地インターチェンジ（IC）と西原ジャンクションをつなぐ国道506号那覇空港自動車道を通行止めにした。
台風6号：沖縄自動車道は全線で通行止め【5日午後0時40分】
2023年8月5日 13:15
台風6号再接近の影響で、西日本高速道路（NEXCO西日本）は5日午後0時40分から、沖縄自動車道を全線で通行止めにしたと発表した。南部国道事務所も同時刻から、豊見城・名嘉地インターチェンジ（IC）と西原ジャンクションをつなぐ国道506号那覇空港自動車道を通行止めにした。
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