第３５回タイムス全沖縄少年少女空手道大会（主催・沖縄タイムス社、協賛・守礼堂）が１３日、那覇市の県立武道館アリーナで開かれる。演武を通して沖縄伝統空手の一層の普及と底辺拡大を図るとともに、児童・生徒の心身を鍛え、健全育成を目指す。小・中学生の４部門に県内外の７３道場から約１４００人が出場する。流会派の垣根を越えて一堂に会し、日ごろ磨いた伝統の「型」を気合を込めて披露する。出場道場を紹介する。（地区別道場名、代表者名、選手数、所在地の順）＝敬称略

大会の日程

▽開会式＝午前９時半

▽小学校低学年（１・２年生）

演武開始＝午前１０時

▽小学校中学年（３・４年生）

演武開始＝午前１０時半

▽休憩＝選手・保護者入れ替え（換気作業）

▽小学校高学年（５・６年生）

演武開始＝午前１１時半

▽中学生 演武開始＝正午

▽閉会式＝午後０時半（進行の都合上、変更の場合あり）

入場制限を一部緩和 マスク着用を

入れ替え制は継続

今大会は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが今年５月に５類へ移行したことを踏まえ、昨年の大会にあった入場制限措置を一部緩和します。保護者の入場を選手１人につき１人までとしていましたが、これをなくします。

一方、昨年同様に競技の前後半で選手と保護者を入退場させる「入れ替え制」は継続します。小学校低学年・中学年の部の演武終了後に同高学年・中学生の入場となります。アリーナ開場時に入場できるのは小学校低学年・中学年の選手のみで、道場ごとに座席を指定します。後半の同高学年・中学生は入れ替え時（午前１１時ごろ）に係員が入場案内するまでお待ちいただきます。

５類に移行したもののウイルス自体が変化したわけではありません。高齢者や基礎疾患のある人にとっては重症化する恐れがあります。今後も基本的な感染対策を継続することが重要で、入場の際はマスク着用をお願いします。

公共交通利用を

県立武道館アリーナ周辺の無料駐車場「奥武山公園駐車場」はスペースに限りがあり、大会当日はすぐに満車になることが予想されます。これとは別に臨時駐車場の用意はありません。なるべくモノレールやバス、タクシーなどの公共交通機関でお越しください。無料駐車場が満車の場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

那覇地区（１６道場２２５人）

上村龍鳳館（上村拓也）２９＝那覇市金城▼小林流拳士会大名道場（新垣良勝）３＝那覇市首里大名町▼剛柔流沖縄館空手道協会那覇道場（外間千博）１１＝那覇市鏡原町▼正武舘上原空手道場（上原正也）２２＝那覇市田原▼上地流琉志会（長嶺朝一郎）６＝那覇市安謝▼小林流小林舘協会安里道場（玉井栄良）１９＝那覇市安里▼沖縄空手道上地流修徳館協会具志本部道場（當間義治）９＝那覇市具志▼剛泊会総本部（渡嘉敷唯夫）２０＝那覇市小禄▼守武館照屋道場（照屋雅浩）３＝那覇市樋川▼沖縄剛柔流空手人間塾（与儀勝彦）７＝那覇市金城▼上地流空手道拳優会比嘉道場（比嘉進）１３＝那覇市安謝▼志道館安里道場（安里武）９＝那覇市首里石嶺町▼清水那覇龍鳳館（清水由佳）１１＝那覇市泊▼究道館泉崎道場（比嘉康雄）１９＝那覇市泉崎▼小林流守武館上間（上間建）４１＝那覇市首里鳥堀町▼上地流南風原修武館（島袋春吉）３＝那覇市樋川

南部地区（２１道場４３５人）

全沖縄少林寺流空手道協会少林寺流求道館大川道場（宮城真和）１２＝南城市つきしろ▼仲里道場（仲里栄昭）１５＝八重瀬町友寄▼小林流つきしろ（照屋正博）６＝南城市つきしろ▼正道館南風原道場（仲村渠良一）９４＝南風原町兼城▼知念児童館空手サークル（仲村幸雄）７＝南城市知念久手堅▼兼城児童館空手サークル（仲村幸雄）１２＝南風原町兼城▼小林舘協会八重瀬道場（金城哲）１４＝八重瀬町小城▼山城道場・糸満教室（山城勝也）４６＝糸満市潮平▼山城道場・与那原コミュニティーセンター内（山城勝也）１６＝与那原町与那原▼小林舘協会知念空手道場（前城敬弘）３＝南城市知念▼南風原大名空手クラブ（小橋川共次）９＝南風原町大名▼花城道場（花城清成）１５＝南城市つきしろ▼佐久川道場（花城清成）１３＝南城市佐敷▼武心舘本部川崎道場（川崎琢也）４＝南城市玉城船越▼上地流豊見城修武館（金城一希）１５＝豊見城市真玉橋▼上地流新里道場（新里将弘）９＝南風原町宮城▼尚道館伊敷道場（伊敷幸昌）１５＝糸満市名城▼糸東流空手道凜道場（仲村渠ゆかり）３５＝南城市大里古堅▼嶺井空手道場（嶺井康行）１６＝南城市佐敷津波古▼空手武道剛柔流仲本塾（仲本雄一）７５＝豊見城市翁長▼松林流興道館新里空手道場（新里昌雄）４＝南城市大里嶺井

浦添地区（３道場１５５人）

劉衛流木村首里龍鳳館（木村竜仁）２４＝浦添市港川▼大信館本部道場（大城信子）１１９＝浦添市伊祖▼儀保空手道場（儀保宜裕）１２＝浦添市内間

中部地区（２５道場５４１人）

守礼会南原守礼館（島袋淳）１２＝うるま市勝連南風原▼拳龍同志会（新城武）１８＝沖縄市美里▼上地流空手道拳優会国吉道場（国吉洋一郎）１９＝読谷村高志保▼なかきす児童センター空手クラブ（具志川光彦）１２＝うるま市豊原▼ときわ中城道場（新垣光春）２０＝中城村和宇慶▼沖縄剛柔流熱田空手クラブ（安里和子）１３＝北中城村熱田▼琉棍会登川守道館（仲宗根善栄）３＝沖縄市登川▼少林流立志館（喜友名朝孝）２４＝北谷町吉原▼沖縄空手道小林流武徳館協会太悟道場（島袋太悟）２５＝宜野湾市新城▼拳士会与儀道場（山川勝也）７＝沖縄市与儀▼拳優会本部道場（新城清秀）３４＝読谷村渡具知▼泉館具志堅道場（具志堅則明）９＝宜野湾市我如古▼琉翔会西原道場（金城喜清）６＝西原町我謝▼上地流北谷道場（仲宗根朝雄）３＝北谷町上勢頭▼明鳳会（濱川あけみ）５２＝宜野湾市長田▼少林流聖武館（島袋善俊）４０＝北谷町吉原▼守道館総本部（伊波光忠）１２＝うるま市田場▼沖縄伝統空手道剛柔流仲田空手道場（仲田晴行）６＝北中城村島袋▼石川龍鳳館（池田竜晟）１８＝うるま市石川赤崎▼昭武舘屋宜道場（屋宜實）１６＝読谷村比謝▼少林寺流西原道場（親川仁志）３＝西原町我謝▼金城山内龍鳳館（金城新）８４＝沖縄市山里▼みとむ道場（大川盛安）９＝宜野湾市野嵩▼松門道場（松門正）３２＝宜野湾市宇地泊▼喜友名大里龍鳳館（喜友名諒）６４＝沖縄市大里

北部地区（５道場９０人）

池原塾（池原英樹）１９＝金武町金武▼志道館喜屋武道場（喜屋武敦）１６＝本部町渡久地▼景光宜野座龍鳳館（景光正明）９＝宜野座村漢那▼利根名護龍鳳館（利根久博）１８＝名護市宮里▼少林流正道館空手道協会金武道場（伊藝武）２８＝金武町金武

離島・県外地区（３道場１９人）

空手道拳友養武會（林聖京）７＝福岡県北九州市▼武聖館テルヤ道場・伊江支部（金城博三）６＝伊江村川平▼琉球空手道剛柔流興武會禪武館友利道場（友利秀樹）６＝宮古島市下地上地