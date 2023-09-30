沖縄タイムス社は南城市、沖縄電力と共催で「第２９回おきでんシュガーホール新人演奏会オーディション」を開催します。合格者には新人演奏会の出場権、そのうちグランプリには沖縄電力賞として奨学金１００万円が贈られます。

▽募集部門 声楽、ピアノ、弦楽器、管・打楽器

▽参加資格 声楽（満２０歳～２８歳）、ピアノ、弦楽器、管・打楽器（満１６歳～２６歳）※いずれも２０２４年４月１日時点。各部門とも国籍は問いません。

▽参加料 １万２千円

▽オーディション 【管・打楽器、声楽部門】２０２４年３月１８日（月）午後３時開始【ピアノ、弦楽器部門】同１９日（火）午前１０時開始

▽新人演奏会 ２０２４年６月２日（日）午後３時開演

▽会場 南城市文化センター・シュガーホール

▽申込期間 １０月１日（日）～２０２４年１月１０日（水）まで

▽審査員 大友直人（指揮者）、大森潤子（バイオリニスト）、砂川涼子（声楽家）、栃本浩規（トランペット奏者）、比嘉悦子（音楽評論家）、三ッ石潤司（作曲家コレペティートア）、山本正治（クラリネット奏者）、屋比久理夏（打楽器奏者）、渡邊健二（ピアニスト）

▽問い合わせ シュガーホール（オーディション事務局）、電話０９８（９４７）１１００（月曜休館）

主催 南城市、沖縄電力、沖縄タイムス社