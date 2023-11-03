第１６回琉大未来共創フォーラム「首里城再興学術ネットワークシンポジウム２０２３」（主催・県、県立芸術大学、琉球大学）が１０月２９日、那覇市の県立博物館・美術館で開かれた。
首里城復興 未来へ提言 再興学術シンポで６人 観光や交通問題に課題
2023年11月3日 5:00有料
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