サッカーの第１９回県クラブユース（Ｕ１４）大会は３～５日、金武フットボールセンターほかで行われた。決勝はＦＣ琉球Ｕ１５がヴィクサーレ沖縄ＦＣジュニアユースを５－２で破り、頂点に立った。
優勝したＦＣ琉球Ｕ１５は、２月に大分県で行われる九州大会の出場権を得た。
▽１回戦 グランフォルティス沖縄ＪＹ４－０ＩＮＤＥＰＥＮＤＩＥＮＴＥ ＪＡＰＡＮ ＭＩＹＡＫＯＪＩＭＡ、ＦＣヴォルティーダ沖縄ジュニアユース４－１グランフォルティス沖縄ＪＹ２ｎｄ
▽２回戦 ＦＣ琉球Ｕ１５４－０グランフォルティス沖縄ＪＹ、Ｗウイング沖縄ＦＣ２－０ＦＣＧＲＡＮＤＥ那覇Ｕ１５、Ｅｓｔｅｐｉｃｏｒ沖縄２－１ＳＨＡＮＡＳＦＣ、ｃａｓａｏｋｉｎａｗａＵ１５３－１ＡＣＣＳＡＫＥＭＩＯＦＯＯＴＢＡＬＬＣＬＵＢＵ１５、沖縄ＳＶＵ１５３－１ＦＣ琉球Ｕ１５那覇、ＥＡＣフットボールク３－０ｃａｓａｏｋｉｎａｗａＵ１５２ｎｄ、ヴィクサーレ沖縄ＦＣジュニアユース２ｎｄ９－０ＦＣＣＲＥＣＥＲＵ１５、ヴィクサーレ沖縄ＦＣジュニアユース６－１ＦＣヴォルティーダ沖縄ジュニアユース
▽準々決勝
ＦＣ琉球Ｕ ４－１ Ｗウイング
１５ 沖縄ＦＣ
ｃａｓａｏ ４－１ Ｅｓｔｅｐ
ｋｉｎａｗ ｉｃｏｒ沖
ａＵ１５ 縄
沖縄ＳＶＵ ２－０ ＥＡＣフッ
１５ トボールク
ヴィクサー ４－０ ヴィクサー
レ沖縄ＦＣ レ沖縄ＦＣ
ジュニアユ ジュニアユ
ース ース２ｎｄ
▽準決勝
ＦＣ琉球Ｕ 不戦勝 ｃａｓａｏ
１５ ｋｉｎａｗ
ａＵ１５
ヴィクサー １－０ 沖縄ＳＶＵ
レ沖縄ＦＣ １５
ジュニアユ
ース
▽順位決定戦
Ｗウイング ５－１ Ｅｓｔｅｐ
沖縄ＦＣ ｉｃｏｒ沖
縄
ヴィクサー ３－１ ＥＡＣフッ
レ沖縄ＦＣ トボールク
ジュニアユ
ース２ｎｄ
▽７位決定戦
Ｅｓｔｅｐ ４－１ ＥＡＣフッ
ｉｃｏｒ沖 トボールク
縄
▽５位決定戦
Ｗウイング ２－１ ヴィクサー
沖縄ＦＣ レ沖縄ＦＣ
ジュニアユ
ース２ｎｄ
▽３位決定戦
ｃａｓａｏ ２－２ 沖縄ＳＶＵ
ｋｉｎａｗ １５
ａＵ１５
（ＰＫ５－４）
▽決勝
ＦＣ琉球Ｕ ５－２ ヴィクサー
１５ レ沖縄ＦＣ
ジュニアユ
ース
（写図説明）優勝したＦＣ琉球Ｕ１５（提供）