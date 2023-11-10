　サッカーの第１９回県クラブユース（Ｕ１４）大会は３～５日、金武フットボールセンターほかで行われた。決勝はＦＣ琉球Ｕ１５がヴィクサーレ沖縄ＦＣジュニアユースを５－２で破り、頂点に立った。

　優勝したＦＣ琉球Ｕ１５は、２月に大分県で行われる九州大会の出場権を得た。

　▽１回戦　グランフォルティス沖縄ＪＹ４－０ＩＮＤＥＰＥＮＤＩＥＮＴＥ　ＪＡＰＡＮ　ＭＩＹＡＫＯＪＩＭＡ、ＦＣヴォルティーダ沖縄ジュニアユース４－１グランフォルティス沖縄ＪＹ２ｎｄ

　▽２回戦　ＦＣ琉球Ｕ１５４－０グランフォルティス沖縄ＪＹ、Ｗウイング沖縄ＦＣ２－０ＦＣＧＲＡＮＤＥ那覇Ｕ１５、Ｅｓｔｅｐｉｃｏｒ沖縄２－１ＳＨＡＮＡＳＦＣ、ｃａｓａｏｋｉｎａｗａＵ１５３－１ＡＣＣＳＡＫＥＭＩＯＦＯＯＴＢＡＬＬＣＬＵＢＵ１５、沖縄ＳＶＵ１５３－１ＦＣ琉球Ｕ１５那覇、ＥＡＣフットボールク３－０ｃａｓａｏｋｉｎａｗａＵ１５２ｎｄ、ヴィクサーレ沖縄ＦＣジュニアユース２ｎｄ９－０ＦＣＣＲＥＣＥＲＵ１５、ヴィクサーレ沖縄ＦＣジュニアユース６－１ＦＣヴォルティーダ沖縄ジュニアユース

　▽準々決勝

ＦＣ琉球Ｕ　４－１　Ｗウイング

１５　　　　　　　　　沖縄ＦＣ

ｃａｓａｏ　４－１　Ｅｓｔｅｐ

ｋｉｎａｗ　　　　　ｉｃｏｒ沖

ａＵ１５　　　　　　　縄

沖縄ＳＶＵ　２－０　ＥＡＣフッ

１５　　　　　　　　　トボールク

ヴィクサー　４－０　ヴィクサー

レ沖縄ＦＣ　　　　　レ沖縄ＦＣ

ジュニアユ　　　　　ジュニアユ

ース　　　　　　　　ース２ｎｄ

　▽準決勝

ＦＣ琉球Ｕ　不戦勝　ｃａｓａｏ

１５　　　　　　　　　ｋｉｎａｗ

　　　　　　　　　　ａＵ１５

ヴィクサー　１－０　沖縄ＳＶＵ

レ沖縄ＦＣ　　　　　１５

ジュニアユ

ース

　▽順位決定戦

Ｗウイング　５－１　Ｅｓｔｅｐ

沖縄ＦＣ　　　　　　ｉｃｏｒ沖

　　　　　　　　　　縄

ヴィクサー　３－１　ＥＡＣフッ

レ沖縄ＦＣ　　　　　トボールク

ジュニアユ

ース２ｎｄ

　▽７位決定戦

Ｅｓｔｅｐ　４－１　ＥＡＣフッ

ｉｃｏｒ沖　　　　　トボールク

　▽５位決定戦

Ｗウイング　２－１　ヴィクサー

沖縄ＦＣ　　　　　　レ沖縄ＦＣ

　　　　　　　　　　ジュニアユ

　　　　　　　　　　ース２ｎｄ

　▽３位決定戦

ｃａｓａｏ　２－２　沖縄ＳＶＵ

ｋｉｎａｗ　　　　　１５

ａＵ１５

　　　（ＰＫ５－４）

　▽決勝

ＦＣ琉球Ｕ　５－２　ヴィクサー

１５　　　　　　　　　レ沖縄ＦＣ

　　　　　　　　　　ジュニアユ

　　　　　　　　　　ース

（写図説明）優勝したＦＣ琉球Ｕ１５（提供）