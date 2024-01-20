沖展、準会員賞に2人選出　版画部門・池城安武さん　グラフィックデザイン部門・川平勝也さん　

［沖展 ２０２４ ７５ｔｈ ＯＫＩＴＥＮ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ］

第７５回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の版画部門が１７日、グラフィックデザイン部門が１８日にタイムスホールでそれぞれ審査され、準会員賞に版画部門で池城安武さん、グラフィックデザイン部門で川平勝也さんが入賞した。沖展賞は、グラフィックデザイン部門で和宇慶茜さんが入賞した。川平さんは会員に推挙された。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

【版画】一般応募９人（１１点）準会員１人（１点）

▽準会員賞＝池城安武（石垣市）▽奨励賞＝遠藤仁美（読谷村）▽浦添市長賞＝安次嶺勝江（西原町）▽うるま市長賞＝新城善春（宜野湾市）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝新川絢音（嘉手納町）▽入選＝酒井織恵、知名愛子（以上那覇市）新城善春（宜野湾市）高江洲萌（沖縄市）並里幸太（本部町）伊藤朝子２点（東京都）

【グラフィックデザイン】一般応募２０人（２８点）準会員６人（９点）

▽準会員賞＝川平勝也（豊見城市）▽沖展賞＝和宇慶茜（うるま市）▽奨励賞＝國吉駿之介、玉城祥大（以上宜野湾市）▽浦添市長賞＝大學恵理子（浦添市）

▽うるま市長賞＝又吉ちひろ（浦添市）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝嘉数颯太（那覇市）

▽入選＝上里智観、饒平名飛鳥２点（以上那覇市）奥間洋子、長谷川正志、又吉ちひろ、与儀一（以上浦添市）ウエズタカシ、野原正浩（以上沖縄市）和宇慶茜（うるま市）比嘉耕二（名護市）川村秀人２点（読谷村）仲尾紅（福岡県）山本なぎさ２点（山梨県）