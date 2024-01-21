沖展準会員賞　陶芸・漆芸・織物・ガラス・木工芸部門で７人選出　沖展賞は３人　

［沖展 ２０２４ ７５ｔｈ ＯＫＩＴＥＮ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ］

第７５回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の陶芸・漆芸部門の審査が１５日、ガラス・木工芸部門の審査が１６日、染色部門の審査が１９日、織物部門の審査が２０日、那覇市のタイムスビルで行われた。準会員賞に竹本尚子さん（陶芸）前田春城さん（漆芸）島袋知佳子さん、崎原克友さん（織物）友利龍さん（ガラス）屋部忠さん、野田洋さん（木工芸）の７人が選ばれた。前田さん、島袋さん、崎原さん、友利さんは会員に推挙された。沖展賞は佐渡山博子さん（陶芸）嘉数翔さん（漆芸）伊地優さん（木工芸）が受賞。陶芸部門奨励賞の宮城真弓さんは準会員に推挙された。

各部門の応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

【陶芸】一般応募４８人（５９点）準会員５人（６点）▽準会員賞＝竹本尚子（読谷村）▽沖展賞＝佐渡山博子（宮古島市）▽奨励賞＝宮城真弓（那覇市）伊志嶺達雄（名護市）▽浦添市長賞＝阿部繁夫（宮城県）▽うるま市長賞＝比嘉裕之（沖縄市）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝藤吉海月（竹富町）▽入選＝大田衣輝、高江洲勇志、千葉康悦、田東沢、宮城敦、山田サトシ２点、吉村明（以上那覇市）秋元ナナ、金城安正２点、比嘉正徳（以上浦添市）佐野壽雄（糸満市）下地葉子２点（南城市）幸地良丈、田場典道２点、前原常男（以上宜野湾市）伊良波幸繁、桑江良寿２点、照屋敏雄、比嘉孝雄、山内徳光（以上沖縄市）赤嶺和三、當銘保（以上うるま市）当真英之（名護市）センタラマルテインニコラス、仲村皆々子（以上金武町）宇江城昌順（久米島町）新垣安隆、新﨑綾乃、仲村渠哲夫２点（以上南風原町）新垣信一（与那原町）山川卓也（嘉手納町）比嘉辰彦（八重瀬町）大石政延（大宜味村）瀬良垣潤市（恩納村）安里幸男、新垣秀昭、伊達政仁、花崎為継（以上北中城村）新垣優人、上江洲史朗、松田優人（以上読谷村）大久保愛子（石川県）

【漆芸】一般応募９人（９点）準会員１人（１点）▽準会員賞＝前田春城（豊見城市）▽沖展賞＝嘉数翔（八重瀬町）▽奨励賞＝松崎森平（那覇市）▽浦添市長賞＝石津陽子（那覇市）▽うるま市長賞＝齋藤まい（糸満市）▽入選＝木野沙央里（那覇市）大城清善（浦添市）加堂勝久（名護市）西原郭行（与那原町）照屋咲子（西原町）

【染色】一般応募１０人（１０点）準会員２人（２点）▽奨励賞＝平良幸子（西原町）▽浦添市長賞＝三浦敦子（那覇市）▽うるま市長賞＝藤﨑新（宮古島市）▽入選＝小泉美里、當眞愛（以上那覇市）島尻稚菜（豊見城市）當山雄二（南城市）新川雅俊、〓※（注＝〓は高の旧字体）倍信子（以上西原町）近藤裕子（神奈川県）

【織物】一般応募１４人（１４点）準会員２人（２点）▽準会員賞＝島袋知佳子（沖縄市）崎原克友（石垣市）▽奨励賞＝大濵真子、加藤幸乃恵、澤村佳世（以上宜野湾市）仲地洋子（久米島町）▽浦添市長賞＝山城智子（久米島町）▽うるま市長賞＝小禄有美子（宮古島市）▽入選＝玉城恵（南城市）宮良千加（うるま市）中島三枝子、前川かず子（以上宮古島市）

【ガラス】一般応募１７人（２１点）準会員３人（４点）▽準会員賞＝友利龍（糸満市）▽奨励賞＝宮平由美子（浦添市）▽浦添市長賞＝外間健太（糸満市）▽うるま市長賞＝仲榮眞鉄矢（うるま市）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝今井勝彦（糸満市）▽入選＝玉城さやか（那覇市）砂川泰典（浦添市）今井勝彦（糸満市）池宮城翔、久場直子２点、佐久川亮、當山みどり、長濱梓２点、東恩納司２点（以上うるま市）知念孝斉（名護市）鈴木信秀（金武町）吉田栄美子（恩納村）小野資矢、田中基之（以上読谷村）

【木工芸】一般応募１０人（１２点）準会員２人（２点）▽準会員賞＝屋部忠（浦添市）野田洋（国頭村）▽沖展賞＝伊地優（宜野湾市）▽奨励賞＝玉城正昌（糸満市）新里洋子（沖縄市）▽浦添市長賞＝小橋川剛右（八重瀬町）▽うるま市長賞＝照屋盛人（那覇市）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝幸地七海（那覇市）▽入選＝當山全栄（那覇市）伊地優（宜野湾市）長嶺忠雄、ロス梨沙（以上沖縄市）