沖展・写真部門　知念和範さんが沖展賞　奨励賞は2人

［沖展 ２０２４ ７５ｔｈ ＯＫＩＴＥＮ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ］

第７５回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の写真部門の審査が２４日、タイムスホールで行われ、沖展賞に知念和範さんが選ばれた。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り（敬称略）

【写真】一般応募１１６人（２１２点）準会員６人（７点）

▽沖展賞＝知念和範（名護市）▽奨励賞＝幸喜あかり（沖縄市）屋嘉部景文（名護市）▽浦添市長賞＝富原浩（沖縄市）▽うるま市長賞＝町田宗昭（沖縄市）▽入選＝赤嶺喜孝、安里涼子、我喜屋功、神田守、喜名朝駿、儀間生子、金城聡、小出由美２点、桃原正憲、富村盛信、宮城晢子、与那城純子（以上那覇市）亀谷長進、しんざとえいじ、砂川盛榮、玉城健次郎２点、照屋明、又吉英男２点（以上浦添市）新垣允啓２点、砂川悦子２点、名嘉久美子（以上豊見城市）金城文子（南城市）玉城律子、正木虎夫、與那嶺幸子（以上宜野湾市）安里寿美、護得久朝一、米須末子、菅原壯２点、平田小枝子、松田昌一、宮森和夫（以上沖縄市）仲本昌雄、島田美佐子２点、渡口澄夫、宮良正子、山田恵美子（以上うるま市）上間美奈子、具志堅興清２点、知念和範、渡具知武光２点、渡慶次さやか２点、宮城勲２点、屋嘉部景文、山城啓、山城和代（以上名護市）おおきゆうこう（南風原町）玉城光子（北谷町）川満昭男、平良正次（以上西原町）城間由美子２点（八重瀬町）大田千枝子（北中城村）宮城米子２点（中城村）長堂哲（読谷村）