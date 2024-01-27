文部科学省は２６日、国公立大の２次試験志願状況の中間集計を公表した。同日午前１０時現在の志願者数は、昨年の中間集計時点より９１５１人多い５万５１０２人で、募集人員に対する倍率は０・１ポイント増の０・６倍だった。出願は２月２日まで。

志願者の内訳は、国立（８２大学３９７学部）が４万２１１８人。公立（９３大学２１４学部）は１万２９８４人。独自日程で試験を実施する国際教養大（秋田県）、新潟県立大、叡啓大（広島県）は含んでいない。

学部別で志願倍率が高いのは、前期日程の国立大では東京芸術大美術の７・７倍や東京工業大情報理工学院の２・１倍など。公立大は山口県の周南公立大経済経営の２・２倍などだった。

琉球大学は募集定員１２１０人に２４５人が志願しており、全体の志願倍率は０・２０倍。前期は理学部海洋自然科学科（生物系）０・４１倍が最も高く、後期は農学部亜熱帯地域農学科の１倍が高かった。

県立芸術大学は定員７１人に対し６７人が志願。県立看護大学は定員５５人に対し８人が志願した。

名桜大は２９日午後６時ごろに大学ホームページで志願状況の更新を予定している。