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沖展・書芸部門　2人に準会員賞　伊野前喜美子さんと上門かおりさん

2024年1月28日 9:31
文化・芸能

［沖展 2024 75th OKITEN EXHIBITION］

　第７５回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の書芸部門の審査が２５日、タイムスホールで行われ、準会員賞に伊野前喜美子さんと上門かおりさん、沖展賞に平良祥太さんが選ばれた。伊野前さん、上門さんは会員に推挙された。平良さんと、奨励賞を受賞した大田安子さん、仲村冴子さんの３人は準会員に推挙された。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

　【書芸】一般応募２７３人（２７３点）準会員２６人（２６点）

▽準会員賞＝伊野前喜美子（那覇市）上門かおり（沖縄市）▽沖展賞＝平良祥太（南風原町）▽奨励賞＝呉屋純媛（沖縄市）大田安子（西原町）金城雅之（八重瀬町）仲村冴子（北中城村）▽浦添市長賞＝大城美季（浦添市）▽うるま市長賞＝喜友名正子（北中城村）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝余力百香（浦添市）▽入選＝赤嶺隆子、赤嶺美智子、赤嶺志麻、安里涼子、新垣絹枝、新崎でみ、池宮城秀斗、稲嶺法子、上江洲アケミ、上原穂乃花、上間道子、大城知子、小川和美、小川未加、奥田千弓、翁長淳、川満廣子、桑江遼、小橋川スガ子、坂井美海、座安あかり、下地めぐみ、城間法恵、〓木珪子、〓橋直美、田端喜代、當間秀美、富村夏子、富山史奈、永山千里、新田千賀子、比嘉みえ子、真栄田義之、松本弘子、嶺井由起子、宮里桃佳、山川結加、山城篤和、山城千恵子、山城秋雄、与儀好子、與那覇博美、饒平名真由美（以上那覇市）石原淳子、上江洲トヨ、内間カズ子、大塚瑠実子、奥濱喜美子、翁長実加、小野寺清光、川中留美、金城直子、國吉真吾、幸喜薫、天願圭祐、渡名喜香代子、仲本一郎、柊﨑ケイ子、宮城多佳子、宮里えり子、宮平保彦（以上浦添市）上原康、上原啓子、大城喜美子、佐久川俊英、平田真子、外間幸恵、山城洸大（以上糸満市）赤嶺光宏、伊禮かおる、上江田敏博、上間涼愛、大城舞子、金城正樹、金城功、久保田麻里、佐敷博美、渡久地美佐子、豊平美栄子、名渡山千恵子、山城紗織（以上豊見城市）宮城秋夫（南城市）伊佐直美、桑江美恵子、古波蔵悦子、佐渡山香、下地京子、富山美智子、仲里美智子、仲原真津枝、真壁恵子、外間匡美、宮里民子（以上宜野湾市）安里弘子、伊室莉珠、上間順子、金城美恵子、金城李美、久志すぎの、米須浅美、末永奈桜、平良花鈴、田原帆ノ香、富村朝浩、仲栄真律子、中山華鈴、西平利美子、比嘉るみ子、比嘉さつき、宮城政子、諸見里花恋、屋宜由季奈、屋良美香、米田帆希、湧田市子（以上沖縄市）赤嶺弘子、秋広美智子、上地澄子、内間隆子、久保田朱理、島田直子、謝名堂奈緒子、知念美和子、津嘉山典、富山由紀江、仲程一美、福原美枝、宮平妃女花、饒辺聖子（以上うるま市）宇良樹希、大城さやか、川上凪砂、岸本泰子、島津和美、鈴木千鶴、〓島久典、田港玲子、渡具知淳子、比嘉一朴、真謝幸代（以上名護市）新城円香、田場啓子（以上宮古島市）新城直樹、小西雅巳、〓嶺善伸、田島誠、知念一正、西里末子、前里勝吉、本原繁（以上石垣市）與那城千恵子（金武町）山里昌輝（久米島町）新垣しいな、神里和子、新垣ちとせ、津嘉山すみえ、照屋典子、仲里美代子、益井健次、宮城恵（以上南風原町）喜納竹子、宮城正一、諸見里史子（以上与那原町）新垣恵津子、嘉数陽子、徳里美代子（以上嘉手納町）崎浜千鶴子、星川初見（以上北谷町）上原尚善、金城翔太、古賀日奈子、清水七子、宮本康申（以上西原町）金城久弥、金城綾子、新屋まり子（以上八重瀬町）知念栄子、知念レイ子、古堅直子（以上伊江村）與那覇律子（宜野座村）川上秀子、川上タケミ、比嘉昭子（以上北中城村）稲福みゆき、玉那覇豊子、宮城みち子（以上中城村）天久美津枝、伊波エツ子、上原千枝美、上原好美、上原妙子、香村春乃、長堂加代子（以上読谷村）嘉数未美（岐阜県）須藤保（福島県）

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