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沖展・絵画部門　2人に準会員賞　山川さやかさんと橋本弘徳さん

2024年2月3日 8:41
文化・芸能

［沖展 ２０２４ ７５ｔｈ ＯＫＩＴＥＮ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ］

　第７５回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の絵画部門の審査が２日、タイムスホールで行われ、準会員賞に山川さやかさんと橋本弘徳さん、沖展賞に比屋根清隆さんが選ばれた。山川さん、橋本さんは会員に推挙された。奨励賞を受賞した澤岻盛勇さんは準会員に推挙された。応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り（敬称略）

　【絵画】一般応募１１４人（１１４点）準会員１６人（１６点）

　準会員賞＝山川さやか（那覇市）橋本弘徳（豊見城市）▽沖展賞＝比屋根清隆（沖縄市）▽奨励賞＝八木洋子（うるま市）石原美智子（与那原町）澤岻盛勇（神奈川県）▽浦添市長賞＝叶秀樹（浦添市）▽うるま市長賞＝与那覇俊（豊見城市）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝城間キノネ（豊見城市）▽入選＝赤嶺愼次、大城春信、黒田唯斗、崎山ハナエ、新城晴子、砂川秀勝、仲宗根市子、仲本亜美子、前田初枝、屋良美稀乃（以上那覇市）金城清子、國吉清、佐久間フサ子、比嘉理湖、前川麗香、松田利男、宮里ユキ子（以上浦添市）桃原典之、西平賀雄、比嘉順子（以上糸満市）赤嶺美代子、糸洲英子、狩俣正、玉城和明、平田政則（以上豊見城市）大城勝美（南城市）崎間千春、城間幸子、津野さくら（以上宜野湾市）東光二、伊是名吉明、喜納祥子、グレンラベニタス、下地邦敏、千葉友子、仲宗根勇吉、長嶺末子、仲本潤一郎、根路銘惠二（以上沖縄市）伊芸匠志、崎原清子、平良咲乃、知名定充、知花竜也、比嘉巴、宮里政康（以上うるま市）宮里香（名護市）上田達大（宮古島市）石川豊子（金武町）大城裕（南風原町）池原菊江、嵩原武子（以上嘉手納町）上間賢一、ジョーダン・トニー（以上北谷町）渡久地利江子、鳥谷梓葉、饒平名知健（以上西原町）津波古政廣（恩納村）大田隆男（北中城村）島袋恵美子（嘉手納町）知念悦子（北谷町）仲座包子（中城村）新垣龍子、渡久地美智子、眞栄田茂子（以上読谷村）末次宏二美、山内望起子（以上東京都）

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