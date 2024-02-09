沖縄県教育庁は２０２４年度の県立高校と県立特別支援学校高等部（高等支援学校等を含む）の一般入試初回志願状況を発表した。県立高校の志願倍率は全日制０・９５倍、定時制０・４０倍だった。
県立高校一般入試は全日制が定員１万１６２９人に対し志願者１万１０４６人、定時制が４００人に対し１５９人だった。定時制で２０歳以上の勤労者らが対象となる特別募集の志願者は８人だった。
【表】県立高校の初回志願状況
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志願倍率が最も高かったのは開邦の芸術・美術で２・１３倍。次いで具志川商業オフィスビジネスの２・０８倍。通信制の志願者数は、泊が定員２５０人に対し３４８人、宜野湾は８０人に対し９１人だった。
県立特別支援学校高等部（高等支援学校等を含む）は、定員５６６人に対し４０３人が志願した。
志願変更の申し出期間は１４、１５日（通信制は変更不可）。願書取り下げ、再出願期間は２０、２１日。最終志願状況は２１日夜に県教委のホームページに掲載する。
試験日は３月６、７日で、合格発表は同月１４日。