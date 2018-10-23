那覇市長選で再選 城間幹子氏に当選証書 「期待の重さ感じる」

那覇市選挙管理委員会は２３日、市役所で当選証書付与式を開き、松田義之委員長が２１日の那覇市長選で再選した現職の城間幹子さん（６７）に当選証書を手渡し…