呼びかけ人

岡田正則（早稲田大学教授）、木佐茂男（北海道大学名誉教授・九州大学名誉教授）、白藤博行（専修大学教授）、人見剛（早稲田大学教授）、山下竜一（北海道大学教授）、紙野健二（名古屋大学名誉教授）、榊原秀訓（南山大学教授）、徳田博人（琉球大学教授）、本多滝夫（龍谷大学教授）、亘理格（中央大学教授）

賛同者（１０月２６日午前１２時現在７６人）

赤間聡（高知大学講師）、荒木修（関西大学教授）、石崎誠也（新潟大学名誉教授）、礒野弥生（東京経済大学名誉教授）、稲葉一将（名古屋大学教授）、岩﨑恭彦（三重大学准教授）、大沢光（青山学院大学教授）、岡崎勝彦（島根大学名誉教授）、梶哲教（大阪学院大学准教授）、北見宏介（名城大学准教授）、川合敏樹（国学院大学教授）、小林博志（西南学院大学教授）、蔡秀卿（立命館大学教授）、芝池義一（元京都大学教授）、下村誠（京都府立大学准教授）、杉原丈史（愛知学院大学教授）、竹内俊子（広島修道大学名誉教授）、寺田友子（桃山学院大学名誉教授）、西田幸介（法政大学教授）、浜川清（法政大学名誉教授）、平川英子（金沢大学准教授）、福家俊朗（名古屋大学名誉教授）、洞澤秀雄（南山大学教授）、村上博（広島修道大学教授）、山本順一（桃山学院大学教授）、横山信二（広島大学名誉教授）、浅川千尋（天理大学教授）、李斗領（立正大学教授）、石塚武志（龍谷大学准教授）、磯村篤範（島根大学教授）、井上禎男（琉球大学教授）、碓井光明（東京大学名誉教授）、大田直史（龍谷大学教授）、長内祐樹（金沢大学准教授）、角松生史（神戸大学教授）、桑原勇進（上智大学教授）、小島延夫（早稲田大学教授）、児玉弘（佐賀大学准教授）、斎藤浩

（立命館大学客員教授）、島田茂（甲南大学教授）、下山憲治（名古屋大学教授）、鈴木真澄（龍谷大学名誉教授）、武田真一郎（成蹊大学教授）、豊島明子（南山大学教授）、萩原聡央（名古屋経済大学教授）、原島良成（熊本大学准教授）、平田和一（専修大学教授）、府川繭子（青山学院大学准教授）、前田定孝（三重大学准教授）、安本典夫（大阪学院大学教授）、由喜門真治（閔西大学教授）、阿部泰隆（神戸大学名誉教授）、石黒匡人（小樽商科大学教授）、和泉田保一（山形大学准教授）、市橋克哉（名古屋大学教授）、今川奈緒（茨城大学准教授）、大久保規子（大阪大学教授）、大貫裕之（中央大学教授）、折登美紀（福岡大学教授）、門脇美恵（名古屋経済大学教授）、神山智美（富山大学准教授）、後藤智（富山国際大学教授）、駒林良則（立命館大学教授）、三野靖（香川大学教授）、島村健（神戸大学教授）、庄村勇人（名城大学教授）、首藤重幸（早稲田大学教授）、田村和之（広島大学名誉教授）、仲地博（沖縄大学教授）、畠山武道（北海道大学名誉教授）、晴山一穂（専修大学名誉教授）、深澤龍一郎（名古屋大学教授）、藤枝律子（三重短期大学教授）、見上崇洋（立命館大学教授）、山田健吾（広島修道大学教授）、横田光平（同志社大学教授）

非公表２４人