※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼ハンドメイド・雑貨マーケット（サンエーしおざきシティ）
▼ハロウィンフェスタ（美浜アメリカンビレッジ）
▼１周年祭（のうれんプラザ、～１１月４日）
■講演・研修
▼沖縄らしい景観まちなみづくりシンポジウム（午後１時半、県立博物館・美術館）
■アート・展覧会
▼埋文コレクション「龍樋之碑」（県立埋蔵文化財センター）
▼沖縄と世界の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター）
▼写真展「或る日の私のおきなわ」（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～１１月４日）
▼大相撲展沖縄（イオンモール沖縄ライカム、～１１月４日）
▼五人展（アトリエ・リーフグリーン、～１１月４日）
▼なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー、～１１月４日）
▼モンパチ展（県立博物館・美術館、～１１月５日）
▼沖縄県の明治からの灯台と海図の歩み（県立博物館・美術館、～１１月１１日）
▼御後絵と琉球絵画（首里城公園黄金御殿、～１１月２９日）
▼伊良波ゆかりの組踊「雪払」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）
▼守れ！琉球の宝（首里城公園南殿、～１２月１３日）