※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼１周年祭（のうれんプラザ、～４日）
▼やんばる展（名護市民会館、～４日）
▼スターダストファンタジア（午後６時半、カヌチャリゾート、～２月１４日）
■伝統芸能
▼御冠船歌舞団（午後７時、てんぶす那覇テンブスホール）
■アート・展覧会
▼雨海湖水展（料理と酒の店・毬、～３日）
▼写真展「或る日の私のおきなわ」（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～４日）
▼大相撲展沖縄（イオンモール沖縄ライカム、～４日）
▼柳悦孝の絣・沖縄の絣から造形教育へ（県立芸術大学附属図書・芸術資料館、～４日）
▼五人展（アトリエ・リーフグリーン、～４日）
▼なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー、～４日）
▼モンパチ展（県立博物館・美術館、～５日）
▼沖縄県の明治からの灯台と海図の歩み（県立博物館・美術館、～１１日）
▼沖縄県の水中遺跡・沿岸遺跡（県立埋蔵文化財センター、～２５日）
▼御後絵と琉球絵画（首里城公園、～２９日）
▼伊良波ゆかりの組踊「雪払」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）
▼守れ！琉球の宝（首里城公園、～１２月１３日）
▼むかし沖縄 戦前の資料あれこれ（県公文書館、～３月３１日）