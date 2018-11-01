※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
のうれんプラザ１周年（～４日）▼やんばる展（名護市民会館、～４日）▼おきなわ技能五輪・アビリンピック２０１８（奥武山公園、～５日）▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）
■アート・展覧会
第６回「雨海湖水」展（午前１１時、料理と酒の店・毬、～３日）▼写真展「或る日の私のおきなわ」（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～４日）▼大相撲展沖縄（イオンモール沖縄ライカム、～４日）▼柳悦孝の絣（県立芸術大学附属図書・芸術資料館、～４日）▼五人展（アトリエ・リーフグリーン、～４日）▼なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー、～４日）▼モンパチ展（県立博物館・美術館、～５日）▼よみがえる宮古島の祭祀写真 浦添展（午後３時、浦添市美術館、～７日）▼灯台１５０周年記念特別展（県立博物館・美術館、～１１日）▼沖縄県の水中遺跡・沿岸遺跡（県立埋蔵文化財センター、～２５日）▼御後絵と琉球絵画（首里城公園、～２９日）▼伊良波ゆかりの組踊『雪払』（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）▼守れ！琉球の宝（首里城公園、～１２月１３日）▼儀間比呂志の世界（県立博物館・美術館、～１月６日）