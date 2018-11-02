※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

▼ブックパーリー（県内）

▼芸大祭（県立芸大）

▼琉球王朝祭り首里（龍潭通り）

▼まなびフェスタ（午前９時、てだこホール）

▼島ねこ里親会（午前１１時、猫まる茶屋国際通り店）

▼ヴィーガンフードフェス（北谷公園陸上競技場）

▼首里城祭（午後０時５０分）

▼ボードゲーム体験会（午後２時、ジュンク堂書店那覇店）

▼とみぐすく産業フェスタ（道の駅豊崎、～４日）

▼壺屋やちむん通り祭り（午前１０時、～４日）

▼沖大祭（午前１１時、～４日）

▼石垣島まつり（正午、新栄公園、～４日）

▼はえばるふるさと博覧会（正午、南風原町立中央公民館、～４日）

▼小浜島結願祭、西表島祖納節祭、西表島干立節祭（いずれも５日まで）

▼１１月は座間味島ファン感謝月間！（～３０日）

▼プロジェクションマッピングショー・陽が沈む島の星物語（午後７時、瀬長島ウミカジテラス、～１月３１日）

■伝統芸能

▼おきなわ芸能フェスティバル（正午、こどもの国）

▼恩納村文化祭（午後５時、村ふれあい体験学習センター）

▼金武町民俗芸能祭（午後６時半、中川区近隣公園）

▼具志川かっしん太鼓結成２３周年チャリティーコンサート（午後６時半、うるま市民芸術劇場）

▼郷土芸能の夕べ（午後８時、石垣市民会館）

■演劇・舞台

▼満月即興（午後４時、ゆかるひ）

▼岩田、ひとり芝居はじめるってよ（午後４時半、よしもと沖縄花月）

▼環バレエアートスタジオソロコンサート（午後６時、沖縄市民小劇場あしびなー）

■講演

▼古琉球の葬墓制と百按司墓の漆棺の科学分析（午後１時半、浦添市美術館）

■アート・展覧会

▼まきやしほ絵画展（旧若松薬品ビル、～４日）

▼県工芸公募展（県立博物館・美術館、～４日）

▼おおぎみ展（旧大宜味小、～４日）

▼洋裁店Ｃｈｏｃｏｌａエプロン展（ヴィーヴルオキナワ、～４日）

▼南通－膨張（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～４日）

▼口と足で表現する世界の芸術家たち（サンエー那覇メインプレイス、～４日）

▼ミラクルエキシビジョン（ＯＫＩＮＡＷＡ Ｄｉａｌｏｇ、～４日）

▼萬福堂 吉村楽入 茶陶展（リウボウ美術サロン、～５日）

▼松田共司作陶展（座喜味城跡ユンタンザミュージアム、～１１日）

▼北谷の縄文（午前９時、ニライセンター、～１２日）

▼長尾紀壽・型絵染の世界展（佐喜眞美術館、～１９日）

▼児童・生徒の平和メッセージ最優秀賞作品展（県平和祈念資料館、～２８日）

▼最後の国王・尚泰王が好んだ衣裳（那覇市歴史博物館、～２８日）

▼鶴見幸代展（Ａｒｔｓ Ｔｒｏｐｉｃａｌ、～１２月２日）

▼宜野湾探訪ＩＩ（市立博物館、～１２月２日）

▼カンドラの秋（漢那ドライブイン、～１２月１６日）

▼民藝と壺屋焼（壺屋焼物博物館、～１２月２７日）

▼音で知る自然（沖縄市立郷土博物館、～１月２７日）

■タイムスのイベント

▼第６６回全琉小・中・高校 図画・作文・書道コンクール最優秀作品展（午前１０時～午後６時、那覇市ぶんかテンブス館３階ギャラリー、～４日）入場無料

▼第３回渡名喜渓水（清）書芸展（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー、～４日）入場無料