那覇空港でバードストライク 伊丹行き全日空機が離陸取りやめ、滑走路一時閉鎖

那覇空港で７日午後５時１７分ごろ、那覇発伊丹行きの全日空７７０便の離陸時に、機体に鳥が当たるバードストライクがあり、離陸を取りやめた。 那覇空港事務…