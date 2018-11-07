※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼プロジェクションマッピングショー（午後７時、瀬長島ウミカジテラス、～１月３１日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）
■伝統芸能
▼八重山の歌と踊り（午後７時、てんぶす那覇）
■演劇・舞台
▼オリジン×ＦＥＣ×沖縄よしもと合同お笑いライブ（午後７時半、ＷａＲａＢａ！）
■アート・展覧会
▼松田共司作陶展（座喜味城跡ユンタンザミュージアム、～１１日）
▼県の明治からの灯台と海図の歩み（県立博物館・美術館、～１１日）
▼或る日の私のおきなわ展（ライカムアンソロポロジー、～１１日）
▼あけもどろ総合文化祭 書道・生活美術合同展（那覇市民ギャラリー、～１１日）
▼池野幸雄作陶展（リウボウ美術サロン、～１２日）
▼県の水中・沿岸遺跡（県立埋蔵文化財センター、～２５日）
▼御後絵と琉球絵画（首里城公園、～２９日）
▼骨からわかる古代人の食べ物（浦添市歴史にふれる館、～３０日）
▼琉大資料にみる宜野座村の自然とくらし（村立博物館、～３０日）
▼沖縄と世界の貴重な昆虫展（熱帯ドリームセンター、～３０日）
▼伊良波ゆかりの組踊「雪払」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）
▼県民の戦争被害と次代への継承（県平和祈念資料館、～１２月９日）
▼沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力パネル展（沖縄愛楽園、～１２月１５日）
▼カンドラの秋（漢那ドライブイン、～１２月１６日）
▼民藝と壺屋焼（壺屋焼物博物館、～１２月２７日）
▼音で知る自然（沖縄市立郷土博物館、～１月２７日）
■タイムスのイベント
▼第三回三人展 上原寛栄（西洋磁器上絵付）、神山泰治（版画）、安元賢治（絵画・陶芸）（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー、～１１日）入場無料