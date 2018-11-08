※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼かでな社交業泡盛まつり（午後５時半、嘉手納ロータリー広場）
▼プロジェクションマッピングショー（午後７時、瀬長島ウミカジテラス、～１月３１日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）
▼かりゆしドリームファンタジー（午後７時、かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、～２月２８日）
■講演・研修
▼介護の日講演会（午後２時、西原町さわふじ未来ホール）
▼ＯＩＳＴ科学者による衣食住にまつわるサイエンストーク（午後６時半、ジュンク堂書店那覇店）
■アート・展覧会
▼明治からの灯台と海図の歩み（県立博物館・美術館、～１１日）
▼写真展「或る日の私のおきなわ」（ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～１１日）
▼池野幸雄・天狗寺陶白人作陶展（リウボウ美術サロン、～１２日）
▼沖縄県の水中遺跡・沿岸遺跡（県立埋蔵文化財センター、～２５日）
▼最後の国王・尚泰王が好んだ衣裳（那覇市歴史博物館、～２８日）
▼骨からわかる古代人の食べ物（浦添市歴史にふれる館、～３０日）
▼琉球大学資料にみる宜野座村の自然とくらし展（午前９時、宜野座村立博物館、～３０日）
▼伊良波ゆかりの組踊「雪払」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）
▼守れ！琉球の宝（首里城公園南殿、～１２月１３日）
▼漢那ドライブインアートプロジェクト（漢那ドライブイン、～１２月１６日）
▼民藝と壺屋焼（那覇市立壺屋焼物博物館、～１２月２７日）
▼音で知る自然～沖縄のサウンドスケープ～（沖縄市立郷土博物館、～１月２７日）
■タイムスのイベント
▼第三回三人展 上原寛栄（西洋磁器上絵付）、神山泰治（版画）、安元賢治（絵画・陶芸）（午前１０時～午後６時、タイムスギャラリー）入場無料