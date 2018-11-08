選挙99回で議長決着も… 与那国町議会の根深い亀裂 背景に教育長人事の混乱

議長選出が難航し混迷を極めた与那国町議会９月定例会。約１カ月にわたった議長選挙は１０月３１日、通算９９回目に与党側が折れる形で決着した。与野党が互い…