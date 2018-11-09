第８回県新聞スクラップコンテスト（主催・沖縄タイムス社）の最終審査が８日、那覇市久茂地の同社であり、部門別の１位に当たる県知事賞に宮城日彩さん（嘉数小３年）ら１２人の作品が選ばれた。宮城さんは２年連続受賞。２５日に沖縄タイムス社で上位３賞対象の表彰式がある。

コンテストは新聞に触れることで読解力や書く力などを高めることが目的。化学や自然災害、地域の祭り、不登校など幅広いテーマの作品が、過去最多の３２８３点寄せられた。

県ＰＴＡ連合会の石川謙会長、沖縄タイムス社の与那嶺一枝編集局長、上間正敦読者局長が審査員を務め「ストレート記事ではなく連載記事で問題を考察し、解決策まで提案している」「自分のことと結び付ける展開力が優れている」などと各作品を評価した。

大里南小、金城中、浦添高には学校賞が贈られる。県知事賞、県ＰＴＡ連合会会長賞、沖縄タイムス社社長賞の受賞作品を１９日正午～２５日午後４時、タイムスビル１階で展示する。

３賞は次の通り。

（敬称略）

【県知事賞】

▼ノート部門＝小学低学年・宮城日彩（嘉数）小学高学年・古謝杜央子（那覇）中学・榮野川葉美（沖縄カトリック）高校・宮里亜子（浦添）

▼切り抜き新聞部門＝小学低学年・林大翔（美原）小学高学年・大城佳穂（前田）中学・山川凜（興南）高校・吉元美沙紀（浦添）

▼新聞感想文部門＝小学低学年・渡口優海（渡名喜）小学高学年・増田奈乃羽（沖縄アミークス）中学・屋比久まい（沖縄カトリック）高校・若林みちる（浦添）

【県ＰＴＡ連合会会長賞】

▼ノート部門＝小学低学年・柴田夏波（嘉数）小学高学年・長邉真央（琉大付属）中学・亀川愛華（読谷）高校・下地莉湖（浦添）

▼切り抜き新聞部門＝小学低学年・大城幸賢（前田）小学高学年・平安山奈央（城西）中学・仲村華倫（興南）高校・又吉美璃杏（浦添）

▼新聞感想文部門＝小学低学年・井上俐翔（南原）小学高学年・本比田一朗（波照間）中学・世持結生（白保）高校・仲西彩貴（陽明）

【沖縄タイムス社社長賞】

▼ノート部門＝小学低学年・仲田希愛（嘉数）小学高学年・比嘉朱莉（比屋根）中学・倉岡佳奈子（兼城）高校・松原咲（糸満）

▼切り抜き新聞部門＝小学低学年・吉川結尋（玉城）小学高学年・林桜生（美原）中学・我那覇なみ（興南）高校・仲原京香（北部農林）

▼新聞感想文部門＝小学低学年・當眞来春（南大東）小学高学年・新垣海凪（緑風）中学・岩本結丸（白保）高校・平良柚穂（浦添）