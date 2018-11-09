※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■タイムスビルの催し

【２階ギャラリー】「第三回 三人展」上原寛栄（西洋磁器上絵付）、神山泰治（版画）、安元賢治（絵画・陶芸）午前１０時～午後６時（あす最終日は午後５時まで）入場無料

■催し物

クイチャーフェスティバル（ＪＴＡドーム宮古島）▼にこにこキッズフェスタ（午前１０時、うるま市生涯学習・文化振興センター）▼沖縄市民小劇場あしびなーグランドスラム（午前１１時）▼北中城村・岩手県葛巻町 姉妹町村３０周年記念合同物産展（午前１０時、イオンモールライカム、～１１日）▼奥武島うみんちゅ祭り（奥武漁港、～１１日）▼かがやきフェスティバル（午前１０時、南の駅やえせ、～１１日）▼北谷町商工会フェア（午前１０時、北谷公園野球場、～１１日）▼那覇カレーグランプリ（午前１１時、とまり緑地公園、～１１日）▼アースナイトデー（午後２時、久宇良公民館、～１１日）▼中城城跡プロジェクションマッピング（午後４時、～１１日）▼工業祭（午前１０時、那覇工高、～１１日）▼大城スージグヮー週末美術館（午前１０時、北中城村大城公民館、～１１日）▼１１月は座間味島ファン感謝月間！（座間味島、～３０日）▼かりゆしドリームファンタジーライブ（午後７時、かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）

■伝統芸能

地域の文化遺産で体験する本格組踊（午後６時半、久高島運動場）

■演劇・舞台

那覇地区中学校総合文化祭（てだこホール）▼さどやんのおはなしかい（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）▼ハイビスカスパーティーライブ（午後４時半、よしもと沖縄花月）▼野外劇団楽市楽座「赤いクツ」（午後７時、座喜味城跡公園）▼琉大生によるＢｏｏｋ Ａｒｔ展（正午、Ｂｏｏｋｉｓｈ）

■講演・研修

キリ学、キリ短から始まる私の未来（午後２時、キリスト教学院大）▼日本社会文学会秋季大会（午前１０時、沖国大）▼ハーバリウム作り体験（午前１１時、熱帯ドリームセンター）

■アート・展覧会

松田共司作陶展（座喜味城跡ユンタンザミュージアム、～１１日）▼あけもどろ総合文化祭 書道・生活美術合同展（那覇市民ギャラリー、～１１日）▼もとぶ展（町民体育館、～１１日）▼宜野湾市文化祭（市立中央公民館、～１１日）▼伊波リンダ写真展（ＰＩＮ－ＵＰ、～１１日）▼北谷の縄文（ニライセンター、～１２日）▼県芸術文化祭公募展（県立博物館・美術館、～１８日）▼のぶひで原画展（浦添市美術館、～１８日）▼長尾紀壽・型絵染の世界展（佐喜眞美術館、～１９日）▼児童・生徒の平和メッセージ最優秀賞作品展（県平和祈念資料館、～２８日）▼御後絵と琉球絵画（首里城公園、～２９日）▼埋文コレクション・オランダ産硬質陶器皿（県立埋蔵文化財センター、～３０日）▼鶴見幸代展（Ａｒｔｓ Ｔｒｏｐｉｃａｌ、～１２月２日）▼グスク時代の「宜野湾」（市立博物館、～１２月２日）▼「鶴と亀」写真展（カフェユニゾン、～１２月３日）▼沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力パネル展（沖縄愛楽園、～１２月１５日）▼沖縄の黒い工藝（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）