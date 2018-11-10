※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼うみんちゅ祭り（奥武漁港）
▼かがやきフェスティバル（午前１０時、南の駅やえせ）
▼北谷町商工会フェア（午前１０時、北谷公園野球場）
▼那覇カレーグランプリ（午前１１時、とまり緑地公園）
▼アースナイトデー（午後３時、久宇良公民館）
▼中城城跡プロジェクションマッピング
▼こどもの国将棋大会（午前９時半）
▼健康フェスタ（午前９時半、うるま市健康福祉センター）
▼建設フェスタ（午前１０時、県総合運動公園体育館）
▼わくわくリサイクルまつり（午前１０時、浦添市リサイクルプラザ）
▼なは健康フェア（午前１０時、セルラーパーク那覇）
▼秋の全島闘牛大会（正午、石川多目的ドーム）
▼なは青年祭（午後２時、セルラースタジアム那覇前広場）
▼工業祭（午前１０時、那覇工高）
▼大城スージグヮー週末美術館（午前１０時、北中城村大城公民館）
▼ももやま通り音楽祭（午前９時半、翔南病院前）
▼泡瀬大綱引き（午後２時、アワセベイストリート）
▼プロジェクションマッピングショー（午後７時、瀬長島ウミカジテラス、～１月３１日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）
■伝統芸能
英絃会第９回組踊公演（午後５時半、国立劇場おきなわ）
■演劇・舞台
▼首里の怪談紙芝居ナイト（午後７時、首里公民館）
▼せやろがいおじさんのトークライブ（午後７時、ＴＥＲＭＩＮＡＬ）
■講演・研修
▼慢性腎臓病を知る県民公開講座（午後２時、てだこホール）
▼北山亭メンソーレ×たまんちゅ「ゲーム魂！」（午後４時、ジュンク堂書店那覇店）
▼沖縄窯業史における黒（午後２時、那覇市歴史博物館）
▼沖縄のクルーズ観光と地域的対応（午後２時、沖国大）
▼ブーゲンビレアでストラップ作り（午後１時半、熱帯ドリームセンター）
■アート・展覧会
▼県の明治からの灯台と海図の歩み（県立博物館・美術館）
▼或る日の私のおきなわ展（ライカムアンソロポロジー）
▼もとぶ展（町民体育館）
▼宜野湾市文化祭（市立中央公民館）
▼池野幸雄作陶展（リウボウ美術サロン、～１２日）
▼小原聖子・奥田早織展（ｔｅｎ、～１８日）
▼県の水中・沿岸遺跡（県立埋蔵文化財センター、～２５日）
▼琉大資料にみる宜野座村の自然とくらし（村立博物館、～３０日）
▼伊良波ゆかりの組踊「雪払」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）
▼県民の戦争被害と次代への継承（県平和祈念資料館、～１２月９日）
▼カンドラの秋（漢那ドライブイン、～１２月１６日）
▼民藝と壺屋焼（壺屋焼物博物館、～１２月２７日）
▼音で知る自然（沖縄市立郷土博物館、～１月２７日）
▼琉球漆芸とＪＡＰＡＮ暮らしの漆器展（浦添市美術館、～２月３日）
■タイムスのイベント
▼第三回三人展 上原寛栄（西洋磁器上絵付）、神山泰治（版画）、安元賢治（絵画・陶芸）（午前１０時～午後５時、タイムスギャラリー）入場無料