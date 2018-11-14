※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■タイムスビルの催し

【１階エントランス】沖縄食糧・ＪＡ福井県経済連「軽洗米マルシェ」ランチタイム／午前１１時～午後２時、バータイム／午後５時～８時（１６日まで）お問い合わせ・電話０９８（８７７）２３２３（午前９時～午後５時）

■催し物

１１月は座間味島ファン感謝月間！（座間味島、～３０日）▼瀬長島ウミカジテラスプロジェクションマッピングショー（午後７時、～１月３１日）▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）

■伝統芸能

組踊「賢母三遷の巻」（午後７時、てんぶす那覇）

■演劇・舞台

オリジンエンタメ劇場（午後７時、沖縄市民小劇場あしびなー）

■講演・研修

ＶＲ／ＡＩ技術による臓器の形状変化の観測と診断をサポートするシステム（午後５時半、沖国大）▼一緒に考えよう！ 西表島の未来と世界自然遺産（午後７時、竹富町離島振興総合センター）

■アート・展覧会

琉大生によるＢｏｏｋ Ａｒｔ展（Ｂｏｏｋｉｓｈ）▼県身体障害者福祉展（浦添市美術館、～１７日）▼小原聖子・奥田早織展（ｔｅｎ、～１８日）▼県芸術文化祭・書道・写真・美術公募展（県立博物館・美術館、～１８日）▼原画絵帰／のぶひで原画展（浦添市美術館、～１８日）▼高校生のための“ＰＨＯＴＯ ＳＴＥＰ ＵＰ”展（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～１８日）▼開邦高芸術科作品展、写遊沖縄写真展（いずれも那覇市民ギャラリー、～１８日）▼山川さやか展（ギャラリーアート・ミューズ、～１８日）▼首里織展（てんぶす那覇、～１８日）▼カザリスクール・オブ・ジュエリー作品展（リウボウ美術サロン、～１９日）▼よねだはるひこ＆孝子展（ギャラリー・プルミエ、～１９日）▼平沼正弘写真展（カフェ・タニファ、～２７日）▼児童・生徒の平和メッセージ最優秀賞作品展（県平和祈念資料館、～２８日）▼琉大資料にみる宜野座村の自然とくらし（村立博物館、～３０日）▼埋文コレクション・オランダ産硬質陶器皿（県立埋蔵文化財センター、～３０日）▼伊良波ゆかりの組踊「雪払」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）▼守れ！琉球の宝（首里城公園、～１２月１３日）▼沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力パネル展（沖縄愛楽園、～１２月１５日）▼カンドラの秋（漢那ドライブイン、～１２月１６日）▼民藝と壺屋焼（壺屋焼物博物館、～１２月２７日）▼音で知る自然（沖縄市立郷土博物館、～１月２７日）