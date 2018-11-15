※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスの催し
【１階エントランス】沖縄食糧・ＪＡ福井県経済連「軽洗米マルシェ」ランチタイム／午前１１時～午後２時、バータイム／午後５時～８時（きょう１６日まで）お問い合わせ・電話０９８（８７７）２３２３（午前９時～午後５時）
■催し物
くもじイルミネーション点灯式（パレットくもじ前広場）▼十月祭（竹富島）▼ママとベビー＆キッズのためのイベントゆるり南部（午前１０時、豊見城市社会福祉センター）▼骨董アンティーク＆雑貨市（午前１０時、道の駅いとまん、～１８日）
■伝統芸能
本格組踊～南城市文化遺産めぐりコンサート（午後６時半、真境名殿）
■演劇・舞台
レッツダンスイン世界遺産（午後６時、中城城跡）▼劇艶おとな団「塩と味噌と子守唄」「クロスロード」（午後８時～、アトリエ銘苅ベース）
■講演・研修
飼育裏側ガイド（午後１時半、海洋博公園）
■アート・展覧会
県産業教育フェア（午前１１時、浦添市民体育館、～１７日）▼美術オークション（画廊沖縄、～１７日）▼うるま市総合文化祭（ゆらてく、～１８日）▼鈴木サラサ写真展「ひかりの世界旅をする」（おきなわダイアログ、～１８日）▼写真展「むかし美しゃ」（ホテルエメラルドアイル石垣島、～１８日）▼長尾紀壽型絵染の世界展（佐喜眞美術館、～１９日）▼ボクタチノ大正（県立芸大、～１９日）▼県の水中遺跡・沿岸遺跡（県立埋蔵文化財センター、～２５日）▼絵本作家しろませいゆう作品展（護佐丸歴史資料図書館、～２５日）▼御後絵と琉球絵画（首里城公園、～２９日）▼骨からわかる古代人の食べ物（浦添市歴史にふれる館、～３０日）▼鶴見幸代「２０世紀／方法／日本／相撲聞芸術／沖縄」展（アーツトロピカル、～１２月２日）▼宜野湾探訪２（宜野湾市立博物館、～１２月２日）▼八重瀬町の石獅子展（具志頭歴史民俗資料館、～１２月２日）▼平良孝七写真展～戦後・沖縄の顔（名護博物館ギャラリー、～１２月２日）▼雨海湖水展（パレットくもじ９階・毬、～１２月８日）▼県民の戦争被害と次代への継承（県平和祈念資料館、～１２月９日）▼儀間比呂志の世界（県立博物館・美術館、～１月６日）▼オキゲイマンチャー展（ホテルムーンビーチ、～１月２０日）▼戦前の資料あれこれ（県公文書館、～３月３１日）