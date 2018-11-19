※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
新町通りミニ屋台村（午後４時半、嘉手納町）▼１１月は座間味島ファン感謝月間！（座間味島、～３０日）▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）▼ドリームファンタジーライブ（午後７時、かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）
■講演・研修
藤井誠二×中江裕司「沖縄アンダーグラウンド」発刊トーク（午後４時半、桜坂劇場）▼宮城悟「運を味方にする経営」（午後６時半、てぃるる）
■アート・展覧会
犬ｖｓ猫展（キュリオシティーズ）▼沖縄県知事 翁長雄志の「言葉」展（沖縄市役所、～２２日）▼洋裁店Ｃｈｏｃｏｌａエプロン展（さちばるまやー、～２３日）▼県の水中・沿岸遺跡（県立埋蔵文化財センター、～２５日）▼５１０ｃｏｓｍｏｓ個展・アバンギャルドな一手間（ＬＥＤＧＥ、～２５日）▼野花のｚａｋｋａ、展（ｅｎｐｉｔｕｄｏ、～２５日）▼沖縄新象展、首里カメラ散歩写真展（いずれも那覇市民ギャラリー、～２５日）▼２９歳以下のアーティスト５２名の作品展（ストックルームギャラリーコザ、～２５日）▼松島朝義琉球陶藝展（リウボウ美術サロン、～２６日）▼平沼正弘写真展（カフェ・タニファ、～２７日）▼児童・生徒の平和メッセージ最優秀賞作品展（県平和祈念資料館、～２８日）▼御後絵と琉球絵画（首里城公園、～２９日）▼琉大資料にみる宜野座村の自然とくらし（村立博物館、～３０日）▼伊良波ゆかりの組踊「雪払」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）▼八重瀬町の石獅子展（具志頭歴史民俗資料館、～１２月２日）▼平良孝七写真展（名護博物館ギャラリー、～１２月２日）▼沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力パネル展（沖縄愛楽園、～１２月１５日）▼沖縄の黒い工藝（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）▼民藝と壺屋焼（壺屋焼物博物館、～１２月２７日）▼儀間比呂志の世界（県立博物館・美術館、～１月６日）▼オキゲイマンチャー展（ホテルムーンビーチ、～１月２０日）▼音で知る自然（沖縄市立郷土博物館、～１月２７日）▼琉球漆芸とＪＡＰＡＮ暮らしの漆器展（浦添市美術館、～２月３日）