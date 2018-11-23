　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

カヌチャスターダストファンタジア
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カヌチャスターダストファンタジア

■催し物

　▼てんてんあしび（午後４時、読谷村長浜地区運動広場）

　▼やどかりと海ゴミとＡＲＴフェス（南城市役所）

　▼国際協力・交流フェスティバル（午前１０時、ＪＩＣＡ沖縄国際センター）

　▼旅フェスタ（午前１１時、コンベンションセンター）

　▼車エビフェスタ（午前１１時、久米島町水産物加工処理施設）

　▼イタリア食文化フェスティバル（午前１１時、いちゅい具志川じんぶん館）

　▼くもじ地域秋祭り（午前１１時、緑ヶ丘公園）

　▼サンバカーニバル（午前１１時、コザゲート通り）

　▼ＦＭよみたん創立１０周年イベント（午後４時）

　▼栄町市場屋台祭り感謝祭（午後５時）

　▼憩いのオープンガーデン（午前１０時、南城市内各所、～２５日）

　▼離島フェア（午前１０時、セルラーパーク那覇、～２５日）

　▼壺屋陶器まつり（午前１０時、壺屋小学校、～２５日）

　▼宜野湾市産業まつり（午前１０時、市海浜公園、～２５日）

　▼アジア麺ロード（午前１１時、牧志公園、～２５日）

　▼沖国大祭（午前１１時、沖縄国際大学～２５日）

　▼百人御物参（正午、首里城公園、～２５日）

　▼１１月は座間味島ファン感謝月間！（座間味島、～３０日）

　▼プロジェクションマッピングショー（午後７時、瀬長島ウミカジテラス、～１月３１日）

　▼レッドクリスマスイルミネーション（ルネッサンスリゾート、～１月３１日）

　▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月１４日）

　▼イルミネーション＆スノーフォーリング（午後５時、アウトレットモールあしびなー、～２月１４日）

　▼ドリームファンタジーライブ（午後７時、かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）

　▼イルミネーション・ようこそ光あふれる幸福のヴィラへ（日航アリビラ、～２月２８日）

■演劇・舞台

　▼秋の味覚！色とりどりのパフォーマンスを召し上がれ！（午後１時、よしもと沖縄花月）

　▼北谷町子ども劇団ＮＩＲＡＩ「ひみつのサンタちゃん」（午後２時、ニライセンター）

　▼立川笑二落語会（午後６時、喫茶カラーズ）

　▼オリジンお笑いライブ喜笑転決（午後７時、てんぶす那覇）

　▼劇団楽市楽座「赤いクツ」（午後７時、希望ヶ丘公園）

■スポーツ

　▼ストリートワークアウト日本大会（午前１０時半、こどもの国）

■講演・研修

　▼危機的な状況にある言語・方言サミット（午前１０時、マティダ市民劇場）

　▼フィールドワーク・終戦後の遺骨収集（午後１時、魂魄之塔）

　▼シマｄｅシンポジウム那覇の組踊×しまくとぅば（午後２時、牧志駅前ほしぞら公民館）

　▼沖縄からブラックバイト・ブラック労働問題を問う（午後２時、沖大）

　▼志慶眞文雄先生の仏教講座（午後６時、ジュンク堂書店那覇店）

　▼相撲ｄｅパブリックビューイング１１月場所（午後１時、オキナワダイアログ）

■アート・展覧会

　▼アールブリュット作品の展示会（名護市民会館、～２５日）

　▼浦添市文化協会文化祭　（浦添市美術館、てだこホール、～２５日）

　▼ウッディフェア（沖縄空手会館、～２５日）

　▼秋のらん展示会（道の駅許田、～２５日）

　▼カレンダーの七人展（Ｒｏｇｕｉｉ、～２６日）

　▼西石垣友里子展（レネミア、～１２月２日）

　▼時を愛しむあかり展（山原工藝店、～１２月９日）

■タイムスのイベント

　▼第５１回全沖縄菊花展（午前９時３０分～午後７時、メイクマン浦添本店、～２５日）入場無料

　▼第８回沖縄県新聞スクラップコンテスト作品展（午前１０時～午後６時、タイムスビル１階エントランス、～２５日）最終日は午後４時まで）

　▼第３４回やちむん会展（午前１０時～午後７時、タイムスギャラリー、～２５日）入場無料・最終日は午後５時まで